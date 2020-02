Zákeřný koronavirus se Česku vyhýbá. Všech 48 testů bylo negativních

Do české statistiky je už započítána i pětice Čechů, kteří se do vlasti vrátili v noci na pondělí. Z Číny do Evropy je dopravil francouzský vládní speciál. Ani u nich testy koronavirus nepotvrdily. Dál ale zůstanou dva týdny v karanténě v pražské Nemocnici Na Bulovce.

Všechny výsledky testů na koronavirus jsou k dnešnímu ránu negativní. Odborníci Národní referenční laboratoře jich celkem provedli 48. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) February 4, 2020

České úřady evidují ještě více než 100 občanů ČR, kteří se chtějí vrátit z Číny do vlasti. Tito lidé však nejsou v ohnisku nákazy koronavirem. Pokud by se nestihli vrátit před nedělním přerušením leteckých spojů s Čínou, stát bude připraven vyslat pro ně vládní speciál.

Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že počet potvrzených případů bude dál stoupat, protože tisíce odebraných vzorků se zkoumá.