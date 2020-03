Žaloba navrhuje soudu, aby zrušil zákaz přítomnosti otců u porodu

Do doby, než soud ve věci rozhodne, měl by podle představ žalobců předběžným opatřením porodnici nařídit přítomnost doprovodu u porodu umožnit. Ministerstvo doprovod u porodu plošně zakázalo minulou středu kvůli obavám ze šíření nového typu koronaviru.

Liga před týdnem v otevřeném dopisu vybídla vládu, aby zákaz zrušila. Kritizovala fakt, že ministerstvo opatření neodůvodnilo, přitom pro rodiny je drastické. Odkázala na argumenty, že otec je stejně rizikový jako rodička, protože spolu žijí. Argumentovala také doporučením Světové zdravotnické organizace, podle které má přítomnost doprovodu u porodu pozitivní vliv na jeho průběh a snižuje hrozbu komplikací. Upozorňovala také, že u nezletilých pacientů návštěvy možné jsou, takže otec má nadále mít k dítěti přístup hned po narození.

Organizace dnes uvedla, že ministerstvo ani vláda dosud na výzvu nijak nereagovaly. "Zákaz nemá žádné rozumné opodstatnění z hlediska ochrany veřejného zdraví a hrubě zasahuje do práva nastávajících rodičů na ochranu soukromého a rodinného života," konstatovala dnes organizace. Pecák podal žalobu za konkrétní navrhovatele, kteří mají termín porodu tuto sobotu. "Liga nabízí dalším rodičům, kterých se zákaz přímo dotýká tím, že byli kvůli ministerskému zákazu během porodu odděleni nebo jim to teprve hrozí, aby se do řízení připojili jako osoby zúčastněné," uvedla organizace.

Zákaz návštěv jako prevence proti šíření nového typu koronaviru se v původní verzi netýkal oddělení nemocnic, na kterých je poskytována péče nezletilým pacientům, pacientům s omezenou svéprávností a rodičkám. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zrušení výjimky pro otce u porodu minulý týden odůvodnil tím, že situace změnila a už není prostor pro výjimky. Lékaři podle něj varovali před zavlečením nákazy mezi zdravotníky přítomné u porodu.