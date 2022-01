Zaměstnavatelé nahlásili od pondělí 17 682 pozitivních testů

Testování ve firmách a ve školách bude pokračovat nejméně do poloviny února. Na rozdíl od testování ve školách nemusí pozitivní absolvovat ověřovací PCR test, zároveň ale nemá po pozitivním samotestu záznam o prodělání nemoci. Pokud PCR test přesto dobrovolně absolvuje, negativní výsledek mu karanténu okamžitě ukončí. Jinak trvá pět dní a po návratu do práce se znovu testuje. Nahlásit pozitivně testované musí nejpozději druhý den, čtvrteční počet tak ještě může vzrůst.

Proti dřívějším vlnám se testují od pondělí 17. ledna i očkovaní nebo lidé do půl roku od prodělané nemoci covid-19. Celkově by mělo jít zhruba o čtyři miliony lidí, a to zaměstnanců ve veřejné i soukromé sféře nebo živnostníků, kteří při své práci přicházejí do kontaktu s dalšími lidmi. Lidé pracující z domova se testovat nemusí.

Například zaměstnanci České pošty, která patří mezi největší zaměstnavatele v ČR, si od pondělí udělali více než 40.000 testů. "Celkem bylo zachyceno 210 pracovníků nakažených covidem," informoval mluvčí Matyáš Vitík. Provoz pošty to podle něj nijak neomezuje.

Výsledky pozitivních samotestů ve škole nebo v zaměstnání se nezapočítávají do denních statistik pozitivně testovaných. Ve čtvrtek laboratoře vyhodnotily přes 100.000 PCR testů a zdravotníci odebrali dalších téměř 35.000 antigenních testů. Odhalili 26.907 nově pozitivních případů a u zhruba 3600 osob opakovanou nákazu.