Na západě Čech nechápou plošná opatření. Starosta se opřel do chytré karantény

"Od soboty se zavádí plošná povinnost nosit roušky na hromadných akcích nad sto návštěvníků, které se konají ve vnitřních prostorách. Někdo by se mohl zeptat, proč plošná, když například u nás v celém chebském okrese není jediný nakažený? Na to opravdu odpověď nemám,“ zlobil se na sociálních sítích starosta Mariánských Lázní Martin Kalina (Piráti). Informoval o tom server Novinky.cz

"Možná to bude mít něco společného s tou chytrou karanténou, o které pan premiér pořád mluví a kterou nikdo neviděl. Zjevně pod ni spadá i boj s virem v oblastech, ve kterých se nevyskytuje,“ podotkl s ironickým podtextem.

"Úspěšná" inteligentní karanténa, která ale nefunguje

"Jen před pár týdny se naše vláda, nejen pan ministr zdravotnictví, chlubili tím, jak celou koronavirovou krizi zvládli nejlépe v Evropě a nyní už díky "chytré" karanténě a "skvělému" trasování nakažených nebude nutné uplatňovat žádná opatření na celostátní úrovni. Že se již budou řešit jen konkrétní ohniska nákazy a případná preventivní opatření se budou týkat jen postižených regionů,“ postěžoval si na svých facebookových stránkách chodovský starosta Patrik Pizinger (Místní), kterému rovněž nejde do hlavy, proč by měla platit stejná pravidla i tam, kde kolikrát ani nejsou žádní nemocní s covidem-19.

Podle interaktivní mapy jsou západní Čechy skutečně jedním z nejméně postižených regionů. "Nerozumím tomu a považuji to ze strany vlády za zoufalé selhání,“ podotkl Pizinger.

"Navíc - a to je spíš jen vrchol absurdity - opatření neplatí pro bary, ani noční kluby, kde se před pár dny nakazilo v Praze skoro sto lidí, ani pro velké průmyslové provozy, kde jsou další největší ohniska v republice. Takže do baru se můžete vyrazit nakazit bez potíží, ale na svatbu, na pohřeb, nebo do kostela jedině s rouškou!" uzavřel.