Zásah v Českém Švýcarsku pokračuje, Hřensko se chce po uhašení otevřít turistům

V sobotu nemohla po celý den kvůli špatnému počasí vzlétnout letadla, kterých mají hasiči k dispozici pět, a to tři české stroje Antonov a dva švédské letouny Air Tractor. Požár pomáhalo hasit sedm vrtulníků z Česka, Slovenska a Polska a čtyři vrtulníky z Německa. "Nasazen do akce už nebude polský vrtulník Black Hawk, který se musel vrátit kvůli servisu," řekla na dnešním ranním briefingu mluvčí hasičů Martina Götzová. Jak dlouhý bude jeho výpadek, není jasné.

Starosta Hřenska chce po uhašení požáru co nejdříve otevřít soutěsky turistům

Starosta Hřenska Zdeněk Pánek (NEZ) chce po uhašení požáru v Národním parku České Švýcarsko co nejrychleji otevřít turistům soutěsky na řece Kamenici, které patří k nejnavštěvovanějším místům Ústeckého kraje a ročně jimi projde na 400.000 turistů. Tamní infrastruktura není ohněm příliš poškozená, už teď se hlásí dobrovolníci, kteří chtějí s obnovou pomoci. Vyčistit bude třeba hlavně přístupové cesty, až bude možné na ně vstoupit, zatím to bezpečné není, řekl ČTK starosta.

Kdy to bude možné, ale zatím není jasné. Podle mluvčí hasičů Martiny Götzové patří soutěsky k těžko přístupným lokalitám, kam se hasiči dostávají jen s velkými obtížemi. Jedná se o hluboké kaňony řeky Kamenice v pískovcových skalách, řeka tam protéká pod strmými, až 90 metrů vysokými skalami. Ve směru toku řeky je nejdříve Ferdinandova soutěska, část zvaná Ve Strži, Divoká soutěska a Edmundova soutěska. Pramice do zdejších soutěsek vyplouvají už přes 140 let - nejstarší Ferdinandova soutěska, byla otevřena roku 1881.

Přestože požár majetek obce zdaleka neponičil tak jako povodně, které Hřensko v minulých letech opakovaně zasáhly, podle starosty je mnohem víc devastující zejména pro cestovní ruch a také pro psychiku místních lidí. Sám bydlí v Mezné, kde oheň zničil tři domy. "Jeden z nich je jen 80 metrů od toho mého. Hasiči nám říkali, že Mezná mohla třikrát vyhořet, ale aktivními zásahy k tomu nedošlo. Ale ten vzduch je tam pořád špatný, je prosycený kouřem, je tam taková deka, a když tam člověk chvíli pobývá, tak cítí, že je mu i špatně a musí obdivovat hasiče, kteří tam v tom zasahují," řekl Pánek.

Les v národním parku hoří už osmý den, požár se postupně rozšířil i přes hranice do Saska. Podle satelitních snímků oheň zasáhl území o rozloze 1060 hektarů. Už v pondělí museli hasiči kvůli požáru evakuovat 80 lidí z Pravčické brány a také účastníky tábora u Dolského mlýna. Postupně pak museli odejít také obyvatelé a turisté z obcí Vysoká Lípa, Mezná, Mezní Louka a také z části Hřenska. Své domovy muselo opustit na 200 obyvatel regionu a další desítky turistů a rekreantů. Kdy se budou lidé moci vrátit domů, zatím nedokáže nikdo odhadnout. Pánek věří, že se pak pak vrátí i turisté.