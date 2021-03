Zavedení chráněného účtu pro dlužníky v exekuci asi čeká odklad

Skupina poslanců z osmi klubů se ohledně odkladu odvolává na sdělení bankovního sektoru, podle něhož si zavedení chráněného účtu vyžádá určité technické změny. "Dodatečná lhůta by měla umožnit bankovnímu sektoru náležitou přípravu chráněného účtu po technické stránce a měla by zajistit úspěšný start chráněného účtu," napsali předkladatelé v důvodové zprávě.

Žádají, aby Sněmovna předlohu schválila už v úvodním kole kvůli navrhované účinnosti poslední březnový den. Novelu ale nejprve posoudí vláda, přičemž na to má měsíční lhůtu.

Předkladatelé chtějí také obnovit do konce června omezení exekucí movitých věcí, které bylo uzákoněno kvůli epidemii koronaviru s platností do konce ledna. Do poloviny roku by si dlužníci mohli z obstaveného účtu vybrat čtyřnásobek životního minima, jako tomu bylo do konce února, místo obvyklého dvojnásobku. Novela o chráněném účtu pak od července stanoví výši jednorázového výběru z účtu v exekuci na trojnásobek životního minima.