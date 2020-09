Zavraždění matky surovým způsobem se nepodařilo prokázat. Muž dostal nižší trest

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Za vraždu své matky stráví dvaapadesátiletý muž z Mariánských Lázní 16 let ve vězení. Trest mu dnes o sedm let snížil odvolací Vrchní soud v Praze. Muž byl původně odsouzen za to, že matku zavraždil zvlášť surovým a trýznivým způsobem, podle odvolacího senátu se ale nepodařilo prokázat, jak konkrétně na ženu útočil. Obžalovaný tvrdí, že si na incident nepamatuje. Dnešní rozsudek je pravomocný.