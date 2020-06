Zavraždil sousedku, která ho přistihla při krádeži peněženky. Soud vynesl trest

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Krajský soud v Hradci Králové dnes poslal Petra Bílého za vraždu své sousedky na 15 let do vězení. Hrozilo mu až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Má také zaplatit pozůstalým náhradu nemajetkové újmy 1,8 milionu korun. Podle obžaloby usmrtil šestasedmdesátiletou ženu v listopadu 2019 v jejím bytě v Hradci Králové, když ho přistihla při krádeži odložené peněženky.