Zemanův projev ke koronaviru sledoval milion lidí. Víc jich dalo přednost Událostem ČT

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Projev prezidenta Miloše Zemana na TV Prima sledovalo 1,014 milionu diváků starších 15 let. To je zhruba 23 procent z těch, kteří měli puštěnou televizi. Zpravodajskou relaci Události České televize ve stejném čase vidělo 1,46 milionu lidí, tedy třetina diváků. Vyplývá to z informací televizí.