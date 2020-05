Zemřela spisovatelka a mluvčí Charty 77 Zdena Tominová

Tominová a její manžel, filozof Julius Tomin, byli jedněmi z prvních, kteří podepsali prohlášení Charty 77. Ze strany komunistického režimu čelila rodina kvůli působení v disentu neustálé šikaně, která vyústila v odchod Tominových z Československa. V exilu ve Velké Británii Tominová mimo jiné pracovala pro BBC.

Prvními mluvčími Charty 77 se v roce 1977 stali bývalý ministr zahraničí Jiří Hájek, dramatik a pozdější prezident Václav Havel a filozof Jan Patočka. Zdena Tominová, která před podpisem Charty 77 pracovala jako tlumočnice, se mluvčí hnutí stala v únoru 1979 jako druhá žena po zpěvačce Martě Kubišové.

Kvůli spojení s disentem se rodina Tominových dostala do hledáčku tajné policie totalitního komunistického režimu. Situace se ještě zhoršila, když Julius Tomin začal v bytě rodiny na Letné pořádat filozofické semináře a zval na ně profesory a profesorky ze Západu. Julius a Zdena Tominovi čelili neustálým výslechům Státní bezpečnosti (StB), obviněním, výhrůžkám i fyzickému násilí. Perzekuce režimu dolehla i na jejich syny Marka a Lukáše.

Rodina se proto rozhodla využít nabídky z Oxfordu na stáž pro Julia Tomina. V roce 1980 dostali Tominovi výjezdní doložku a i s dětmi odjeli do Velké Británie. Režim je poté zbavil občanství a neumožnil jim návrat do vlasti. Zdena Tominová pracovala pro britskou rozhlasovou a televizní společnost BBC a věnovala se psaní. Julius Tomin v cizině přednášel na univerzitách. Po pádu komunismu se do vlasti natrvalo vrátili jen jejich synové.