Žena z Vysočiny přišla o invalidní důchod kvůli fotkám na facebooku

Ženě se bortí páteř a meziobratlové ploténky ji přiškrcují nervy. Nyní je na rodičovské dovolené. Původně měla ČSSZ pracovní schopnost sníženou o 35 procent, později jen o 30. Proti rozhodnutí ČSSZ se odvolala, ale podle posudkového lékaře je její pracovní schopnost snížená jen o 20 procent. Dokládal to snímky z facebooku z otužování, plesu či poutě do Lurd.

Podle ČSSZ je to oprávněný postup, když chce lékař objektivně zjistit, jak postižení člověka omezuje. Dostál naopak upozornil na to, že snímky na facebooku nemusí být aktuální, může na nich být dokonce někdo jiný, takže by měl lékař ženu především sám vyšetřit, což se nestalo.

"Facebook není platforma na zjišťování stavu člověka. Je to absolutně nepřijatelné," uvedl předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Lidé podle něho mají trvat na zdravotní prohlídce.