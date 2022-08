Zhoršení materiálních podmínek své domácnosti očekává v letošním roce polovina Čechů

Loni očekávalo zhoršení svých materiálních podmínek 22 procent Čechů. Jejich podíl se tak za jeden rok více než zdvojnásobil. Zlepšení naopak očekává 12 procent lidí, více než třetina veřejnosti se pak domnívá, že se jejich materiální podmínky letos nijak nezmění.

Příznivěji další vývoj vidí absolventi vysokých škol, mladí lidé ve věku do 29 let, studenti, podnikatelé a samostatně výdělečně činní. Naopak hůře vyhlídky hodnotí dotázaní ve věku od 65 let výše.

Podíl lidí, kteří hodnotí materiální podmínky své domácnosti jako dobré, se od poloviny roku 2016 držel zhruba kolem 50 procent. Výjimkou byl poslední předcovidový průzkum v lednu 2020, kdy tento podíl dosáhl 55 procent, což bylo nejvíce od začátku měření. Jako špatné hodnotí podmínky své domácnosti nyní 11 procent Čechů, zbytek dotázaných zvolil neutrální odpověď.

Hodnocení se zlepšuje s posunem po pravolevé škále politické orientace od levice k pravici. Lépe své podmínky hodnotí také mladí ve věku 15 až 29 let, absolventi vysokých škol, studenti, podnikatelé a samostatně činní, vysoce kvalifikovaní odborní či vedoucí pracovníci a voliči koalice SPOLU či koalice Pirátů a STAN.

Průzkum se uskutečnil do 14. května do 11. července a zúčastnilo se ho 994 lidí.