Zhoršující se epidemie má dopad i na fungování některých mládežnických oddílů a kroužků

Podle předsedy Asociace turistických oddílů mládeže (tomíci) Tomáše Novotného jsou karantény poměrně časté. "Jsou oddíly, kde se naštěstí za poslední měsíc s ničím takovým nesetkali, jsou ale i takové, kde souběh omezení v podstatě činnost v posledních několika týdnech stopnul," uvedl. Obecně podle něj panuje velká únava a místy naštvání. "Kolegové, jejichž oddíly od května fungovaly půlrok víceméně normálně, v pravidelném rytmu, se děsí dalšího přerušení a nabourání oddílové činnosti," řekl. Podle něj jsou nicméně tomíci připraveni pokračovat případně opět i v činnosti distanční formou, kterou už mají vyzkoušenou ze dřívějška.

Také podle starostky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Moniky Němečkové jsou karantény dětí běžné podobně jako ve školách. "Výrazně to narušuje předvánoční programy, zejména projekty mezigenerační spolupráce," řekla. Kulturní programy, tvůrčí dílny nebo besedy proto podle ní musí mladí hasiči konat ve svém kruhu a přenášet je pomocí IT techniky. Oddíly podle ní nicméně pracují dál, postupně se upravuje program jejich schůzek a přesouvá se víc ven. "Testovat se děti musí jen při větších hromadných akcích, řada mladých hasičů nad 12 let je již očkovaná," dodala.

Naopak předseda Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže Libor Bezděk vnímá situaci lépe. Nákaza covidem-19 se podle něj sice mezi účastníky kroužků vyskytuje, ale většinou s ní přijdou třeba z rodiny nebo ze školy. Vzhledem k tomu, že jsou kroužky zpravidla jednou týdně a karanténa může být po negativním testu po sedmi dnech ukončena, tak to do fungování kroužků ani moc nezasahuje, řekl. "Nemám informace o tom, že by se kroužky nějak hromadně zavíraly," uvedl. "Pokud se koná kroužek víckrát týdně, tak se zruší, než uplyne doba karantény a doporučujeme rodičům, aby si děti otestovaly," dodal.

V Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy, který Bezděk řídí, se podle něj zatím musel kroužek na týden zrušit asi dvakrát. To, že by se přímo tam někdo covidem-19 nakazil, se podle něj zatím nestalo. Zájem o kroužky podle něj horšící se epidemie zatím nezmenšila. Docházku jako obvykle ovlivnily podzimní virózy, řekl. "Máme na kroužcích třeba o čtvrtinu míň dětí, ale střídá se to, po nemoci se vrací zas zpátky," popsal. Očkovaných proti covidu-19 je podle něj 95 procent vyučujících.