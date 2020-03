Živnostníci bijí na poplach, taxikáři trpí. Kvůli koronaviru nám hrozí krach, říkají pro EZ

Je doba obědů a v tento čas normálně obsluha nestíhá. Ve věhlasné pražské restauraci U Fleků se však tuto sobotu žádný šrum nekoná. Po lokále se rozhostilo nepřirozené ticho. „Zaměstnanci, kteří ráno přišli na denní směnu, se alespoň vrhli do úklidu. Nikdo zatím netuší, co s námi bude,“ posteskne si pro EuroZprávy.cz provozní restaurace U Fleků Zdeněk Fojtů. Nařízení vlády České republiky, která kvůli šíření koronaviru uzavřela veškeré restaurace, představuje i pro slavný podnik velký problém.

„Bohužel my nemáme žádné štamgasty jako jiné hospody. Jsme závislí jen na cizincích a když jsou vlastně uzavřené hranice, tak nemá cenu ani zřizovat nějaké okénko pro takzvaný take away (vezmi si a jdi - pozn. red), to by nám vůbec nepomohlo,“ povzdechne si Fojtů, který s kolegy likviduje nakoupené zásoby masa. „Všechno vyhazujeme, srdce nám úplně krvácí. A pivo v trubkách musíme vytočit a vylít,“ přibližuje současnou situaci U Fleků Fojtů.

Likvidaci nakoupených zásob provádí i nájemce restaurační provozny Chodovská tvrz Tomáš Urban. „Teď to jedu vyhazovat, mám v nakoupeném mase desetitisíce, protože na víkend jsem po oba dny měl nasmlouvanou společnost o 25 klientech. Všechno maso jsme měli už naložené, prostě hrůza! Pořád dumám nad tím, jak to přečkám. Patřím totiž do skupiny nejmenších živnostníků,“ přemítá pro EuroZprávy.cz.

Urban neřeší jen existenční starosti, ale často se potýká se zlobou zákazníků. „Jsme totiž vyhlášení tím, že u nás na lávových kamenech grilujeme maso, a tak proto spolupracujeme se Slevomatem, u něhož mají lidé zakoupené vouchery na grilování. Jenže kupon má určitou platnost, a tak mně hosté neustále volají, abych jim lhůtu prodloužil. Jenže to není v mé gesci, marně jim říkám, že se musejí obracet na Slevomat, kam se ale nyní nejde dovolat, proto mně neustále vyzvání mobil,“ řeší Urban tak další patálii. Zásoby piva, která má v sudech ve sklepě, mu zůstanou. „Ty mají dlouhou trvanlivost, ale naražené pivo musím vytočit a vylít, to je další finanční rána,“ mrzí hostinského Tomáše Urbana.

Rozvozy jídel si mnou ruce, řidičům ruší volno

Kdo naopak na současné situaci v gastronomii vydělá, jsou služby specializující se na rozvoz jídla. „Jsem přesvědčen, že nyní, když jsou restaurace zavřeny, budeme mít hodně práce,“ těší se Martin Písecký, který v Kralupech nad Vltavou rozváží pizzu ze Sportbaru Casino, která spadá do sítě mPizza. Nečekaný nápor jej zřejmě připraví o dlouho plánovaný volný den.

„Zřejmě mě provozní povolá do služby, protože nebude dostatek řidičů na rozvoz. To se ale nedá nic dělat,“ smiřuje se s realitou. Řidič Písecký si pochvaluje, jak pracuje systém objednánek. „Hned nás upozorní, že jedeme ke klientovi, který je v karanténě. Zrovna v pátek jsem měl takový případ. Jídlo jsem nechal zákazníkovi před dveřmi a za pizzu zaplatil předtím kartou přes internetové bankovnictví,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz šofér Písecký, který se domnívá, že oznámení o tom, že strávník je v karanténě dost omezí případnou nákazu nového typu koronaviru COVID-19.

Krušné chvíle naopak čekají na živnostníky, kteří podnikají ve službách. Z nařízení vlády musejí mít zavřeno i kadeřnictví a kosmetické salóny. „Když jsem prohlášení slyšela v televizi, musela jsem si sednout a napít se vody. Potom jsem se rozplakala. Nemám téměř žádné úspory, a tak mně deset dní, kdy musím mít zavřeno, může i položit,“ říká pro EuroZprávy.cz kadeřnice Marta, která je OSVČ.

I když je nemocná, chodí do práce. „Nemohu si dovolit marodit, pracuji i s horečkou a nyní mám deset dní nepracovat? Tohle je nedomyšlené, jsme zvědavá, zda vláda nějak pomůže lidem, co jsou OSVČ. My co si sami nevyděláme, to nemáme! Nikdo nám nic nedá. Je to paradox, na dovolenou nejezdím, protože musím vydělávat, a teď budu tak dlouho stát, složenky přitom nepočkají,“ povzdychne si kadeřnice, která hned v sobotu musela obvolat několik stálých klientek a zrušit jim rezervace na příští týden. „Dámy se nyní holt musejí česat, stříhat a barvit samy,“ má jasno.

Trpí i taxikáři, v liduprázdných ulicí není koho vozit

Vládní nařízení dělá starosti i taxikařům. Ti sice mohou jezdit, ale vylidněné ulice jejich tržbám neprospívají. „Bohužel není koho vozit, nemáme ryta, když jsou zavřená nákupní centra a navíc divadla ani kina nehrají. Lidé jsou zvyklí jezdit taxíkem za zábavou, která nyní není a na kšeftech to je znát,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz dvaatřicetiletý řidič Tomáš Novák, který jezdí pod velkým dispečinkem.

„Placení lesingu vozu a dispečinku vám ale nikdo neodpustí, to je na celé situaci nejhorší. A k tomu je ještě nutné připočíst pravidelný měsíční výdaj na zdravotní a sociální odvod, protože jsem OSVČ. Třeba se situace ale zlepší v pondělí, kdy někteří starší lidé pojedou k lékařům,“ přeje si. Taxikář nyní jezdí pouze přes den.

„Úplně jsem vypustil a zrušil noční směny. Jak se v Praze nic neděje, tak metropole připomíná v noci město duchů, nikdo nikde není. Nikdy jsem nazažil, aby Dlouhá třída, kde je mnoho barů a podniků, byla liduprázdná a všude byl klid. Za normální situace vám společensky unavení lidé padají pod kola, nebo nemůžete přes davy rozveselených lidí, kteří stojí v silnici, vůbec projet.“ Taxikáře Nováka trápí ještě jedna věc. „Jsme v první linii, ale vůbec nejsme před koronavirem chráněni. Nikdo nám totiž nerozdal roušky, či desinfekci a přitom nikdy nemůžeme vědět, kdo nám sedne do vozu,“ uvedl.

Tíživou situaci prožívají i hoteliéři, zvláště ti, kteří se specializují na zahraniční klientelu, která do České republiky nyní téměř nemůže. První hotely už začaly s propouštěním. „S těmi, kteří u nás pracovali na dohodu, jsme se už museli rozloučit,“ řekl hoteliér, který si nepřál prozradit své jméno ani název hotelu, aby konkurence neměla radost, že je v potížích. O existenčních problémech v ubytovacích i stravovacích zařízeních ví i Václav Stárek, předseda Asociace hotelů a restaurací České republiky. „Ano, skutečně jsem už zaznamenal, že řada hotelů přistoupila k propuštění,“ uvedl pro Českou televizi Václav Stárek.

Pozor na populační explozi, nudí se i dospělí!

Radostné období nepanuje ani sportovních centrech, která byla ze zákona uzavřena už dříve. Nezvyklé ticho se proto rozhostilo ve Squash centru Strahov, které kromě kurtů disponuje saunou, posilovnou a beachvolejbalovým hřištěm. „Obyčejný klient se nyní k nám pochopitelně nedostane, ale úplně zavřeno nemáme. Pro členy klubu máme otevřeno, ale pečlivě dbáme na to, aby nikde nebylo více jak třicet lidí, což v době pandemie koronaviru ukládá vládní nařízení. Například závodní hráči squashe ale musejí trénovat,“ říká šéf Squash centra Strahov Tomáš Cvikl, který prozatímně snížil počet personálu.

„Zatím jsme nikoho nepropustili, ale na ranní a odpolední směny nechodí tolik recepčních, kteří na sportovištích příjmají platby nebo poskytují jiný servis.“ Cvikl, jeden ze zakladatelů squashe v České republice, zatím nepropadá panice. „Naše centrum máme nastavené tak, že může být měsíc bez zákazníků a ekonomicky to přežijeme. Pokud bychom museli mít zavřeno déle, to už by byl pro nás problém a museli bychom to nějak řešit či závádět speciální opatření,“ je přesvědčený Tomáš Cvikl.

Předseda České asociace squashe České republiky se ale domnívá, že ekonomická budoucnost nebude tak tragická. „Díky vládním opatřením máme oproti Německu či Itálii čtrnáctidenní náskok, a tak by se pandemie koronaviru neměla u nás tak rozšířit,“ uklidňuje pro EuroZprávy.cz předseda Squash centra Strahov. Cvikl spíše soucítí s rodiči, kteří mají děti. „Pro ně musí být hrozně složité, jak potomky zabavit, když nemohou ani sportovat.“

Z čeho má ale Cvikl opravdu strach, je populační exploze, která díky koronaviru a následným opatřením spojených s ním určitě přijde. „Možná to bude znít legračně, ale já to myslím vážně! Do devítí měsíců či roka zde můžeme mít nárůst velkého množství malých obyvatel a stát na to nemusí být vůbec připraven. Nyní se totiž nenudí jen děti, ale i dospělí. A co jiného jim teď zbývá, než dělat děti. To je ještě dovolené,“ uzavírá Tomáš Cvikl.