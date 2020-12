Živnostníci budou moci žádat o ošetřovné za listopad od pondělí

Živnostníci budou mít stejně jako v říjnu nárok na 400 korun za den, pokud museli kvůli uzavření škol a sociálních zařízení přerušit podnikání kvůli péči o dítě do deseti let nebo handicapovaného člověka. Dotace se nevztahuje na situaci, kdy si žadatel nechal dítě nebo ošetřovaného člověka v domácí péči dobrovolně.

Příspěvek nebude přiznán například lidem pobírajícím invalidní nebo starobní důchod, těm, kteří mají jiné zaměstnání, mají nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství. Čerpání bude možné souběžně s kompenzačním bonusem, který připravilo ministerstvo financí. Novelu zákona o spotřebních daních, jejíž součástí je i tato změna, podepsal ve čtvrtek prezident Miloš Zeman.

Každá OSVČ může podat za stanovené období jen jednu žádost. Pokud chce žádat o ošetřovné za dobu, kdy byla škola nebo sociální zařízení uzavřené z nařízení hygienické stanice nebo zřizovatele, musí k žádosti přiložit potvrzení o uzavření s uvedením začátku a ukončení uzavření, například kopii e-mailu o sdělení uzavření.

Pro podání žádosti bude třeba vyplnit formulář MPO. Zájemci o dotaci by měli žádost posílat přednostně datovou schránkou, budou tak nejrychleji zpracovány i vypláceny. Ministerstvo je však bude přijímat i prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem a poštou. Ministerstvo žádá, aby poštou zasílané listy podnikatelé nesešívali.

MPO za říjen přijalo 24.137 žádostí o ošetřovné. Z nich ke čtvrtku postoupilo k proplacení 68 procent za 95,5 milionu korun. V souvislosti s postupným návratem žáků do škol resort očekává, že v listopadu bude chtít čerpat ošetřovné maximálně 25.000 OSVČ.

Jako první zasedly zpět do lavic 18. listopadu děti z prvních a druhých tříd. Většina žáků základních škol se k prezenční výuce mohla vrátit 30. listopadu.

Při první vlně OSVČ dostávaly nejdříve 424 korun za den, od dubna vláda schválila zvýšení částky na 500 korun. Ošetřovné mohly čerpat podle nových pravidel na děti do 13 let.

Za běžných okolností mají na ošetřovné nárok jen zaměstnanci, a to na děti do deseti let a na devět dnů. Samoživitelky a samoživitelé ji mohou pobírat až 16 dnů. Z nemocenského pojištění se poskytuje 60 procent základu výdělku. Prezident v pátek podepsal zákon, podle kterého bude zaměstnancům za období uzavření škol náležet 70 procent denního vyměřovacího základu, při plném úvazku nejméně 400 korun za den. V případě částečného úvazku se částka bude příslušně krátit.