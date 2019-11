Aktuální obžaloba tvrdí, že Michal a Überall v roce 2016 úmyslně nepodali u českých finančních úřadů daňové přiznání a nezaplatili daň z příjmů právnických osob, a to konkrétně offshorových kyperských společností Varvadi Limited a Certonia Trading Limited. Podle Borguly byl vlastníkem a jednatelem těchto firem Überall, ale fakticky je údajně řídil Michal, a to přinejmenším v souvislosti s prodejem zmíněných pozemků. Mužům hrozí pět až deset let vězení.

"Zcela odmítám, že bych se podílel na páchání údajné trestné činnosti. Takových transakcí probíhají stovky a nikdy nejsou předmětem zdanění," uvedl Michal s tím, že Certonia ani Varvadi neměly v Česku povinnost platit daň a podávat daňová přiznání.

Dvaačtyřicetiletý advokát z MSB Legal také popřel, že by někdy Certonii či Varvadi řídil nebo ovládal. "Řídím zásadně jen společnosti, kde jsem statutárním orgánem," zdůraznil. "Certonia je dlouholetým klientem naší advokátní kanceláře. Naprosto nechápu její stupidní označení v obžalobě jako fakturační a offshorové. Obě firmy sídlí v členském státu EU," řekl.

Výpočet škody v obžalobě je podle Michala "naprosto mimo realitu". "Svědčí to o tom, že pan státní zástupce dodnes nepochopil, jak ta transakce proběhla," podotkl.

Rovněž Überall, který se s Michalem přátelí už od mateřské školky, odmítl, že by Certonii nebo Varvadi řídil. Argumentoval při tom výpisy z obchodního rejstříku. Statutárním orgánem Certonie se podle vlastních slov stal až letos. Připustil, že jednal za organizační složku Certonie sídlící v Česku, ta ale podle něj nikdy nezačala vykonávat činnost a byla zrušena čtyři roky před žalovanou transakcí. Ohledně Varvadi podepsal souhlas s tím, že se stane ředitelem, tvrdí ale, že šlo o souhlas předběžný, k jehož naplnění nedošlo.

Státnímu zástupci Überall mimo jiné vyčetl, že si neověřil, jak fungují kyperské společnosti. "Příjem podléhal zdanění na Kypru, a to v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi Kyprem a ČR," poznamenal.

Nemovitosti v Hodkovičkách vlastnila společnost Randwick Trade se sídlem v ČR. Podle obžaloby uplatnili Michal s Überallem opci na akcie Randwicku prostřednictvím firmy Certonia. Následně akcie údajně účelově prodali firmě Varvadi za kupní cenu 151 milionů korun, aniž tento převod oznámili příslušnému rejstříkovému soudu. Nakonec akcie prodali nejméně za 201 milionů společnosti FINEP Modřany. Všechny transakce se uskutečnily v roce 2015.

Michal je nepravomocně odsouzený v souvislosti s údajně zmanipulovanými zakázkami Nemocnice Na Homolce, a to ke čtyřletému vězení a peněžitému trestu 2,4 milionu korun. Advokát vinu odmítá. Figuruje také v několika kauzách lobbisty Iva Rittiga. Společně čelí obžalobě, že jim někdejší šéfka premiérova kabinetu Jana Nečasová (dříve Nagyová) vyzradila utajovanou zprávu BIS. Soud je nedávno nepravomocně osvobodil.

Nepravomocný osvobozující verdikt si Michal s Rittigem i Überallem vyslechli také v kauze jízdenek pro pražský dopravní podnik. V případu firmy Oleo Chemical je Michalovo osvobození už pravomocné, nejvyšší státní zástupce však podal dovolání v mužův neprospěch.