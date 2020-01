Změna zákona: Pokuta za neočipované psy se od poloviny ledna zvýší na 50 tisíc

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Od poloviny ledna se zvýší pokuta za neočipované psy z 20.000 Kč na 50.000 korun. ČTK na to s odkazem na novelu veterinárního zákona, která začne platit ve středu, dnes upozornil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Až do roku 2022 ale nebude fungovat centrální registr psů, ve kterém by byly informace z čipů sjednocené.