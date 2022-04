Zoo Brno se dočká nového vstupu. Přibydou parkovací místa i zázemí pro návštěvníky

— Autor: Karolína Šerá / EuroZprávy.cz

Brněnská zoologická zahrada má v plánu modernizovat současný vstup. Ten nevyhovuje zejména kvůli nedostatku parkovacích míst i prostoru pro pěší. Vedení ZOO už více než 20 let usiluje o výstavbu nového vchodu v brněnských Kníničkách, proces je ale komplikovaný, proto se rozhodlo alespoň pro úpravu toho stávajícího. Rekonstrukce by měla být hotová do dvou let.