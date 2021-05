Domácnosti loni kvůli pandemii méně utrácely a více spořily

Během dubna zemřelo při dopravních nehodách zatím 24 lidí, to je o 19 méně než za stejné období loňského roku. Od začátku roku do dneška evidují policisté podle předběžných údajů 105 obětí na životech, zatímco za první čtyři měsíce předchozího roku zemřelo na českých silnicích 142 lidí. ČTK to řekl ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Bilanci ještě mohou zhoršit večerní nehody. Oficiální statistiky zveřejní policie zhruba za týden.