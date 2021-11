Snaha zpomalit globální oteplování se promítne do ceny letenek

"Časem nás to všechny bude stát víc. Je to ale správný přístup a my jej musíme prosadit," řekl Bastian. Delta je podle počtu přepravených cestujících druhým největším leteckým dopravcem na světě po společností American Airlines.

Letecká doprava je zodpovědná zhruba za 2,5 procenta uhlíkových emisí, které přispívají k oteplování planety, uvádí Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Kritici tvrdí, že nejlepší způsob, jak snížit emise, je méně létat.

Delta se zavázala, že v příštích deseti letech vynaloží jednu miliardu dolarů (zhruba 22 miliard Kč), aby vyrušila veškeré emise, které vytváří. Doufá, že toho bude schopna dosáhnout za pomoci letadel s nižší spotřebou pohonných hmot, modernějším složením paliva a odstraňováním uhlíku z atmosféry.

Snížení uhlíkových emisí je zásadní úkol, pokud se má udržet růst teploty na planetě do 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriální érou, jak předpokládá pařížská smlouva z roku 2015. Právě tomuto tématu se v minulých dnech věnovala konference o ochraně klimatu COP26 v Glasgow.

Profesor energetiky a dopravy na londýnské univerzitě UCL Andreas Schäfer říká, že dostat odvětví letecké dopravy k uhlíkové neutralitě "bude stát spíš biliony než miliardy dolarů". Podle předběžných výsledků výzkumu, který provedl jeho tým, by se ceny letenek musely zvýšit o deset až 20 procent, aby se pokryly související náklady.

"Krátkodobě budou muset s těmi náklady pomoci vlády, protože dekarbonizace odvětví letecké dopravy bude mimořádně náročná. Současnou snahu bude potřeba dramaticky zvýšit," řekl Schäfer. Šéf Delty připouští, že je to ambiciózní cíl, který jeho firma sama nezvládne.