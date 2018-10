Vichřice pustošila Česko: Padaly stromy, energetici řešili stovky poruch. Přehled po krajích

Přívoz mezi Karlínem a Holešovicemi v Praze v úterý doporučila Technická správa komunikací (TSK) jako náhradní dopravu k holešovické tržnici. Kvůli zhoršení stavu silničního mostu nad stanicí metra Vltavská je totiž od dnešní půlnoci nejméně na týden uzavřena část komunikace Bubenská navazující na magistrálu ve směru z centra na Výstaviště. Ke stanici metra nemohou kvůli uzavírce jezdit tramvaje.

Silný vítr přerušil v noci na dnešek dodávky elektřiny pro stovky domácností v Jihočeském kraji. "Na některých místech však dosud fouká velmi silný vítr a vydatně prší, což by mohlo opravy v terénu komplikovat. Při větrném počasí totiž často dochází k poškození drátů elektrického vedení kvůli spadlým stromům či větvím, které je třeba odstranit," uvedla mluvčí distribuční společnosti E.ON Martina Slavíková. Dodala, že nejvíc poruch energetici zaznamenali v Rychnově nad Malší na Českokrumlovsku, kde bylo ráno bez proudu 150 odběrných míst.

Silný vítr v noci na dnešek způsobil v Karlovarském kraji jen malé škody. Hasiči vyjížděli k několika událostem. Podle krajské policejní mluvčí Zuzany Týřové uzavřel spadlý strom ráno silnici 210 asi kilometr před Kraslicemi. Objízdná trasa vede přes Smolnou a Rotavu.

"Došlo tam k nehodě dvou aut, narazila do stromu. Nehoda se obešla bez vyprošťování," upřesnil mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Dodal, že hasiči vyjížděli v noci na dnešek jen ke třem událostem, šlo o polámané stromy na komunikacích.

Hasiči v Pardubickém kraji zasahovali od úterních 23:00 do dnešních 6:00 u 17 událostí v souvislosti se silným větrem. Odstraňovali zejména popadané stromy. Museli zajistit i střechu domu v Cholticích na Pardubicku, aby utržený plech neodlétl a někoho nezranil, uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Energetici museli odstraňovat poruchy na vedeních vysokého i nízkého napětí.

Silně foukalo v celém regionu. Stromy přes vozovku hasiči odstraňovali v Ústí nad Orlicí, Bohuňovicích a Dolních Libchavách na Orlickoústecku, Jankovicích a Lázních Bohdaneč na Pardubicku, Žumberku na Chrudimsku nebo Jedlové a Rozstání na Svitavsku. V Poličce na Horním Předměstí vítr odnesl trampolínu, která zůstala na silnici.

Energetici museli v kraji odstraňovat čtyři poruchy na vedení vysokého napětí a desítky poruch na vedení nízkého napětí. Způsobily je stromy a větve spadlé do drátů. K nejvíce postiženým patřilo Ústí nad Orlicí směrem na Horní Houžovec, na Svitavsku například obce Trnávka a Vranová Lhota, na Chrudimsku území na Havlíčkův Brod s obcemi Dolany, Luže, Skuteč, Zhoř či Leština. Montážní čety odpoledne pracovaly na odstranění posledních poruch na vedeních vysokého napětí, což by se mělo do večera podařit.

"Poruchy na nízkém napětí se mohou ještě objevovat, hlavně po příjezdu chalupářů na svá víkendová sídla," uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

Většinu poruch vedení energie v Královéhradeckém kraji způsobených v noci na dnešek větrem energetici odstranili do dnešního odpoledne. Poslední porucha na vedení vysokého napětí byla odpoledne ještě v Prkenném Dole u Žacléře na Trutnovsku. Energetici by ji chtěli odstranit ještě dnes.

Hasiči v noci na dnešek kvůli silnému větru vyjížděli k několika popadaným stromům a k zajištění lešení v Hradci Králové. Spadlý strom ráno u Kuksu na Trutnovsku zastavil na dvě hodiny provoz na železniční trati mezi Jaroměří a Dvorem Králové nad Labem.

Hasičům ve středních Čechách v noci na dnešek stoupl počet výjezdů kvůli větrnému počasí. Od úterních 20:00 do dnešních 06:00 zaznamenali 34 událostí, z toho v 16 případech odstraňovali popadané stromy nebo větve, řekl mluvčí krajských hasičů Petr Svoboda. Některé domácnosti na Benešovsku a v okrese Praha-východ byly ráno bez proudu, problémy se objevily také na železnici.

Na Kolínsku hasiči likvidovali také požár 400 balíků slámy v silážní jámě. Kvůli silnému větru hrozilo, že se oheň rozšíří do nedalekého kravína s 50 býky. "Museli jsme vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu. Nakonec vše dobře dopadlo, škoda byla jen 250.000 korun," dodal mluvčí.

Hasiči v Libereckém kraji od půlnoci do dnešního odpoledne odstranili desítky popadaných stromů. Na Jablonecku silný vítr vytrhl ze země i autobusovou zastávku. Kvůli větru měli hasiči skoro 50 výjezdů. ČTK to dnes řekla krajská mluvčí hasičů Pavlína Bílková. Podle mluvčí ČEZ Soni Holingerové v kraji bez proudu bylo kolem 15:00 ještě asi 1000 domácností, ráno jich bylo skoro 3000.

Kvůli spadaným stromům hasiči zasahovali hlavně ráno. "Nyní za hodinu vyjedeme tak dvakrát třikrát. Většinou to už nejsou popadané celé stromy, ale větve spadlé do drátů elektrického vedení," uvedla Bílková. V České Lípě podle ní hasiči navíc zajišťovali uvolněnou oplechovanou střechu panelového domu.

Problémy dnes působil silný vítr hlavně v okolí Jablonce nad Nisou, na Semilsku, Českolipsku i části Liberecka. "Pád stromu uzavřel několik komunikací přímo v Jablonci nad Nisou, Tanvaldu, ve Svoru, Kamenickém Šenově, Semilech i v Liberci," uvedla Bílková. Autobusovou zastávku vytrhl silný vítr v Lučanech nad Nisou.

Problémy byly ráno i na několika železničních tratích. Popadané stromy byly mezi Křižany a Karlovem pod Ještědem na Liberecku, před spadlým stromem zastavil i ranní vlak na vjezdu do České Lípy. Ráno nejezdily vlaky ani v úseku Martinice v Krkonoších - Roztoky u Jilemnice na Semilsku. Provoz na všech tratích se už podařilo obnovit. Mimo provoz ale bude zřejmě až do večera kabinová lanovka na Ještěd v Liberci.

"Sice nahoře až tak moc nefouká, ale na trati dostává kabina tak silné nárazy, že máme problém projet kolem podpěry. Vítr kabinu rozhoupává," uvedl přednosta lanovky Vladimír Štěpán. Pro provoz lanovky je přípustná síla větru do 57 kilometrů v hodině, podle Štěpána má v nárazech přes 72 kilometrů v hodině.

Hasiči v Ústeckém kraji vyjížděli na 25 míst kvůli silnému větru. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy a větve ze silnic a popadané dráty elektrického vedení, řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. V okresu Děčín vyjely jednotky na třináct míst ke spadlým stromům na silnici a v jednom případě k drátům vedení. Požárníci rozřezávali spadlé stromy například v Horním Jindřichově, Rynarticích, Kerharticích, České Kamenici, Chřibské či Varnsdorfu,

Hasiči v Jihomoravském kraji měli v noci na dnešek 23 výjezdů kvůli silnému větru. Odstraňovali především popadané stromy na silnicích, řekl ČTK jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.

Asi 2500 domácností v Jihomoravském kraji bylo dnes dopoledne bez elektrického proudu. Po poledni se podařilo službu obnovit. Výpadek způsobený silným větrem byl na Blanensku v oblasti Šošůvky a Holštejna a také mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí.