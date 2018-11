D46 ve směru na Vyškov uzavřena. Do hořících kamionů narazila dodávka

— Autor: ČTK

Nehoda tří aut uzavřela v noci na dnešek D46 u Prostějova ve směru z Olomouce na Vyškov. Podle policie do sebe nejprve narazily dva kamiony, které po nárazu začaly hořet a do vysypaného nákladu následně narazil řidič dodávky. Při nehodě byl zraněn jeden z řidičů, informovala mluvčí policie Jiřina Vybíhalová. Dálnice bude uzavřena předběžně do 09:00, objízdná trasa vede přes Prostějov.