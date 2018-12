Stávka Deutsche Bahn omezila desítky vlaků v Česku, potíže mají hlavně rychlíky

"Přesnější statistiku, které vlaky byly nahrazeny na území ČR, které byly zcela nebo z části odřeknuty a které jely se zdržením, budeme mít až v příštích dnech," uvedl Šťáhlavský. Už nyní je ale podle něj zřejmé, že složitější je situace v dálkové dopravě, kde ráno spoje směřující z České republiky do Německa zůstaly stát v pohraničních přechodových stanicích. Po deváté hodině, kdy byl protest oficiálně ukončen, další spoje mohly pokračovat do Německa, nabíraly však velká zpoždění.

Stejná situace je v opačném směru, kde vlaky nabírají zpoždění v řádech desítek minut a jejich provoz musí být řízen provizorně. Například linka EC 173 Hungaria Hamburk - Budapešť jela pomocí náhradní soupravy na zkrácené trase z Berlína, přičemž v Praze svou cestu ukončila a cestující museli přestoupit na jiný vlak, který pokračoval do Maďarska. Problémy lze podle státního dopravce čekat po celý den, cestujícím ze západních nebo severních Čech směrem do Prahy proto doporučuje raději využít vnitrostátní spoje.

Příznivější je podle mluvčího situace v regionální dopravě, kde byla ráno doprava zastavena na Chebsku nebo mezi Děčínem a Bad Schandou. Po ukončení stávky regionální linky brzy navázaly na jízdní řád. Nyní by již měl být provoz bez problémů.

U zrušených vlaků je ČD připravena vrátit zájemcům celou cenu jízdného. Pokud má cestující jízdenku vázanou na konkrétní vlak do Německa, může dnes podle podniku k cestě výjimečně využít jakýkoliv jiný spoj.

Německé odbory EVG, které zastupují kolem 160.000 zaměstnanců, vyzvaly železničáře k výstražné stávce poté, co se s Deutsche Bahn nedohodly na zvýšení platů. Německé dráhy se kvůli ní kolem 6:30 rozhodly zastavit dálkovou dopravu na celém území spolkové republiky, což pocítily statisíce cestujících. Obory avizovaly, že stávky mohou pokračovat i v budoucnu.

Waiting for Metro as if there is no Sbahn until 9am#sbahnstreik #thistimebvgisahero #BerlinStation #samariterstrasse #DeutscheBahn pic.twitter.com/4P2EuR5cn9