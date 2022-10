Železniční dopravci budou mít na příští rok zajištěný dostatek elektrické energie

"Objem elektřiny je rezervovaný a je garantovaná i výše, strop pro zajištění veškeré trakční energie, a to nejen pro samotnou železnici, ale i pro tramvaje u dopravních podniků, pro trolejbusy a pro metro," uvedl Kupka. Ministr počítá s tím, že takto bude zajištěný rok 2023, další roky bude řešit v následujících měsících i podle toho, jak se bude vyvíjet cena energií.

"Všichni dopravci už mohou počítat s konkrétní cenou, kterou zaplatí za elektrickou energii, a tím pádem už mohou uzavírat další smlouvy se svými obchodními partnery a promítnout reálnou cenu do ceny své služby," řekl Kupka.

Zastropování ceny elektrické energie bude mít podle něj významný pozitivní dopad na železniční dopravu jako celek. Bez něj by dopravci bojovali s vysokou mírou nejistoty, jaká bude situace v příštím roce, což by mělo značný vliv na další růst cen zboží i samotné dopravní služby. Cena dopravní cesty na železnici by se neměla příští rok příliš zvyšovat. Podle Kupky by nárůst měl být nižší než míra inflace.