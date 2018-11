Česko sevřel krutý mráz. Silničáři doporučují řidičům opatrnost

Co jste nevěděli o filmu Sám Doma: Proč si v něm nezahrál De Niro? A jak se točila scéna s tarantulí?

Teploty v Libereckém kraji se většinou pohybují od minus tří do minus deseti stupňů. Je jasno až polojasno, vítr fouká jen velmi slabý. Podle meteorologů vystoupají dnes přes den teploty v kraji nejvýše ke dvěma stupňům nad nulou. Na horách má mrznout po celý den.

Silnice na Vsetínsku mohou dnes ráno místy namrzat. Jsou povětšinou holé, vlhké a sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve Zlínském kraji je převážně zataženo bez srážek, na Zlínsku skoro jasno. Místy vane slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus šesti stupňů Celsia do nuly. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout tří stupňů Celsia. Přes den bude většinou oblačno až polojasno, postupně bude oblačnosti ubývat. Vát bude mírný severní až severovýchodní vítr, který může v nárazech překonat rychlost 50 kilometrů v hodině. Odpoledne a večer by měl zvolna slábnout.

S velkou opatrností by dnes ráno měli počítat řidiči mířící na Zábřežsko. Silničáři tam varují před nebezpečím námrazy. Na Červenohorském sedle se objevují sněhové přeháňky. Správci silnic ošetřovali silnice na Šumpersku, po chemickém posypu jsou tam nyní vozovky mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Zatím bez omezení jsou sjízdné vozovky na Prostějovsku, Přerovsku i Olomoucku, podle správců silnic zatím nenamrzají ani ve vyšších polohách Šternberska.

Především v oblasti Beskyd by dnes řidiči v Moravskoslezském kraji měli být opatrní. Silnice tam totiž místy mohou namrzat. Vozovky v regionu jsou ale jinak sjízdné bez většího omezení. Jsou holé a suché, někde vymrzlé.