Pozor na silnicích: Náledí a sníh komplikují dopravu. Přehled po krajích

Na zdržení se musí řidiči v Praze připravit na Jižní spojce před sjezdem na Vídeňskou ve směru na Černý Most. V prostředním pruhu tam stojí porouchané vozidlo, pruh je uzavřen. Překážka by měla být nejpozději do 08:45 odstraněna. Kvůli havárii vody je také až do konce týdne zavřená Spojovací ulice ve směru z Libně.

Na středočeských silnicích jsou dnes ráno zbytky rozbředlého sněhu, všechny hlavní tahy jsou po chemickém ošetření. I silnice nižších tříd jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na některých místech regionu sněží nebo padá déšť se sněhem.

S rozbředlým sněhem by měli řidiči počítat i na hlavních tazích, jízdu by měli přizpůsobit i místy snížené viditelnosti a mlze. Brzy ráno sněžilo například na Mladoboleslavsku nebo Mělnicku. Teploty v regionu se pohybují od minus pěti do minus jednoho stupně Celsia, je zataženo, místy fouká slabý vítr.

Silnice v Ústeckém a Libereckém kraji jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností. Místy leží na komunikacích zbytky rozbředlého sněhu. Pozor si zejména na mostech musí dát řidiči na led, mlhu a v horských oblastech na sněžení. Zjistila ČTK z informací policie a správců silnic.

Do terénu vyjeli silničáři s posypovým materiálem už v noci. Bez omezení je sjízdná dálnice D8 a komunikace I. třídy. Policisté v Ústeckém kraji řeší dvě dopravní nehody, obě se staly v Rumburku na Děčínsku.

K opatrnosti nabádají cestáři motoristy hlavně na Děčínsku, Mostecku a Teplicku. V Krušných horách je na silnicích II. třídy sníh.

V Libereckém kraji je dohlednost snížena vlivem srážek. V Jizerských horách leží na silnicích vrstva ujetého sněhu krytá posypem, sjízdné jsou všechny cesty se zvýšenou opatrností.

Pardubický kraj v noci na dnešek a ráno zasáhlo slabé sněžení. Chemicky ošetřované silnice byly dnes ráno mokré nebo se zbytky rozbředlého sněhu. Na některých silnicích nižších tříd ležela vrstva ujetého sněhu. Sněžilo hlavně na Chrudimsku, Orlickoústecku a Svitavsku. Meteorologové varovali před mrznoucím deštěm s tvorbou ledovky.

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek sněžilo a na řadě silnic leží rozbředlý sníh. Řidiči by měli jízdě věnovat zvýšenou opatrnost. Ojediněle by se v kraji mohl dnes objevit i mrznoucí déšť s tvorbou ledovky. Řidiči by si měli dát pozor i na mrznoucí mlhy. Teploty se ráno v kraji pohybovaly kolem minus pěti stupňů Celsia. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů v kraji.

Hlavní silniční tahy byly dnes ráno většinou mokré. Nesouvislá vrstva sněhu dnes ráno například ležela na silnicích v Orlických horách.

Na dálnici D1 na Vysočině a silnicích první třídy leží dnes ráno místy rozbředlý sníh. Ostatní silnice kryje nový sníh. Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Podle dispečerů Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina začalo sněžit kolem půlnoci a napadlo několik centimetrů sněhu, nepršelo. V terénu bylo 101 sypačů, znovu shrnovat rozbředlý sníh vyrazily i ráno.

Silnice na jižní Moravě jsou dnes ráno většinou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Zhruba od 04:00 drobně sněží v některých částech kraje, na některých úsecích tak zůstává vrstva ujetého sněhu krytá posypem, silnice vyšších tříd a dálnice sypané solí jsou většinou se zbytky rozježděného sněhu.

Drobně sněží dosud ve většině kraje, nejvíce na Brněnsku. "Na ošetření brněnských silnic se podílí všech 21 vozidel, letos poprvé. Jelikož se jedná o letošní první sníh na silnicích ve městě, doporučujeme všem řidičům zvýšenou opatrnost. Zatím na silnicích zůstává většinou nízká rozježděná a rozsolená vrstvička sněhu," uvedl ve zprávě pro média provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák.

Silnice na jihu Čech jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Přes noc napadlo několik centimetrů sněhu, někde déšť se sněhem. Podle dispečinku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje pracovalo přes noc na silnicích všech 180 sypačů a traktory. Nejvíc sněžilo v okolí Českého Krumlova, kdo napadla asi osmicentimetrová vrstva. Místy padal i déšť se sněhem. Silničáři silnice v noci ošetřovali solí i inertním posypem.

V některých částech Plzeňského kraje je i dnes ráno nebezpečná ledovka. Během noci řešili policisté v kraji více než 20 dopravních nehod, většinou lehkých. Aktuálně mají řidiči největší problémy se sjízdností na Svaté Kateřině, na Domažlicku v okolí Klenčí pod Čerchovem, dále na Klatovsku v okolí Železné Rudy a v serpentinách v Plasích na severním Plzeňsku, informovala policejní mluvčí Markéta Fialová.

Během dnešního dne řešili policisté v Karlovarském kraji kolem osmi desítek dopravních nehod. Nyní vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních vozidel v Chebu s lehkým zraněním. Stále platí doporučení, aby řidiči jezdili s maximální opatrností a pokud nemusí, ať nevyjíždí. — Policie ČR (@PolicieCZ) 30. listopadu 2018

"Od vzniku námrazy se jedná o více jak 60 nahlášených dopravních nehod. Nejedná se o vážné dopravní nehody, ve většině případů řidiči havarují do příkopu, nedobrzdí nebo se dostanou do smyku," popsala Fialová. Řidiči by podle ní měli především dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi jednotlivými vozidly tak, aby včas mohli reagovat i s podstatně delší brzdnou dráhou.

Silnice v Karlovarském kraji jsou dnes ráno s opatrností sjízdné, jsou již po chemickém ošetření. Mrznoucí srážky na většině území kraje ustaly, přesto stále hrozí ledovka nebo náledí. Od pátku, kdy se staly desítky dopravních nehod a ledovka na několik hodin opakovaně paralyzovala dopravu i na dálnici D6, se situace uklidnila. Dosud přesto platí doporučení krajských hasičů i dalších institucí omezit vycházení i jízdu autem na nejnutnější minimum.