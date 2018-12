Ledovka způsobila kalamitu: Uzavřené silnice, popadané stromy, řada nehod

Záhadný objekt na dně moře vypadá jako UFO. Vědci neví, co je 140 tisíc let stará věc zač

Hlavní tahy jsou po ošetření mokré, na silnicích nižších tříd je zledovatělá vrstva sněhu posypaná drtí. Výstraha meteorologů před silnou ledovkou platí do dnešního poledne.

V neděli odpoledne a v noci na dnešek na Vysočině pršelo, teploty se k ránu pohybovaly od minus tří do jednoho stupně Celsia. Na nesjízdné úseky někde upozorňovali řidiči. "Kolem 110 sypačů jezdilo celou noc," uvedl dispečer.

Ledovka uzavřela silnice na východě Čech

Ve východní části Pardubického kraje se na silnicích často vyskytuje náledí. Na Svitavsku a Orlickoústecku jsou některé místní úseky zcela uzavřené. Lokálně jsou na vozovkách také zbytky sněhu, uvádějí silničáři. Problémy způsobila námraza i na železnici, podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavla Tesaře jsou hlavně u České Třebové.

Tesař dnes před 7:00 Českému rozhlasu řekl, že námraza na trolejích způsobila problémy u České Třebové ve všech směrech: tedy na Brno, Prahu i Ostravu. Podle něj je námraza na trolejích souvislá, špatně se odstraňuje a navíc stále prší. Situaci podle něj zlepší počasí, během dne by se mělo oteplovat.

Například mezi Českou Třebovou a Zábřehem na Moravě tak vlaky Českých drah mají podle informací na jejich webu zpoždění až 60 minut a některé jezdí odklonem. V úseku totiž mohou jezdit vlaky jen za pomoci motorových lokomotiv a náhradní doprava autobusy není kvůli nesjízdnosti silnic možná. Noční vlak společnosti Regiojet z Prahy na Slovensko podle webu firmy kvůli nepříznivému počasí dokonce dosáhl zpoždění pět hodin.

V okolí Moravské Třebové jsou kvůli ledovce nesjízdné úseky silnic mezi Křenovem a Jevíčkem, Městečkem Trnávka a Křenovem, z Jaroměřic do Šubířova a z Jevíčka do Bělé u Jevíčka. Uzavřené jsou rovněž silnice kolem Poličky z Nedvězí na Trhonice a z Trpína na Hlásnici. Náledí je také na menších silnících u Lanškrouna a Svitav, pod tíhou ledu se ohýbají stromy nad vozovku v okolí Žamberku. Na zbytky sněhu si řidiči musí dát pozor v Železných horách.

Na části silnic na Rychnovsku dnes hrozí náledí a na cestách ve vyšších polohách Orlických hor je slabá vrstva sněhu krytá posypem. Zbytky rozbředlého sněhu ležely dnes ráno na silnicích nižších tříd na Jičínsku a v Krkonoších. Ostatní silnice v Královéhradeckém kraji byly po dešti mokré a s opatrností sjízdné.

Na Liberecku popadaly stromy

Dopravu v Libereckém kraji zkomplikovaly dnes ráno popadané stromy, hasiči je přes noc odstraňovali na více než 20 místech. "Vyjížděli jsme napříč celým krajem," uvedla operační hasičů v Liberci. V horských oblastech Semilska a Jablonecka je na silnicích nižších tříd zledovatělá či ujetá vrstva sněhu krytá posypem, vyplývá z informací na dopravním webu.

Některé silnice byly ráno kvůli popadaným stromům uzavřené. Po 5:30 hasiči vyjížděli do Všelibic na Liberecku, kde kmen zatarasil silnici 27715. Dočasně uzavřena byla také místní komunikace U Kříže - Dupanda v Pěnčíně na Jablonecku a pro nákladní auta více než kilometrový úsek silnice 2935 v Roztokách u Jilemnice, kde bylo několik nahnutých stromů nad vozovkou. "Přes noc jsme měli 21 výjezdů ke stromům," dodala operační hasičů.

Na Jindřichohradecku je náledí a ledovka

Silnice na Jindřichohradecku jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, mrholí a tvoří se tam náledí a ledovka. Ostatní silnice v Jihočeském kraji jsou sjízdné. ČTK to dnes řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Kateřina Řepová.

Na Jindřichohradecku vyjíždělo mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní 15 aut silničářů, v ostatních jihočeských okresech silničáři nevyjížděli. "Na Blatensku je teplota až kolem sedmi stupňů, myslím, že bude postupně stoupat a i to Jindřichohradecko se zklidní," řekla Řepová.

Ledovka způsobila na jižní Moravě kalamitu

Autobusové linky mají zpoždění až 30 minut, regionální vlaky do 15 minut, uvedla kolem 8:00 na svém webu společnost Kordis, která koordinuje integrovaný dopravní systém v kraji. Před ledovkou varují také silničáři, většina silnic druhé a třetí třídy je sjízdná jen se zvýšenou opatrností, dálnice jsou mokré po chemickém ošetření, v kraji dál mrholí.

Největší potíže byly nad ránem v částech Brněnska, Vyškovska a Blanenska, například na Drahanské vrchovině, kolem Tišnova, Černé Hory a Boskovic a místy i na Znojemsku, například mezi Horním Břečkovem a Čížovem.

Městskou hromadnou dopravu v Brně v noci komplikovala námraza na trolejích a ve výše položených částech města také zledovatělá vozovka. Brzy ráno navíc kvůli přepálené troleji nevyjížděly tramvaje z vozovny Pisárky. Kolem 05:00 se podle webu Dopravního podniku města Brna podařilo dopravu uvolnit, lidé ale mají nadále počítat s nepravidelnostmi na tramvajových linkách. Po 8:00 už všechny linky jely bez omezení se zpožděním do deseti minut.

Silničáři v Brně ráno poslali do terénu všech 21 sypačů a spotřebovali přes 100 tun soli. "Komunikace v naší správě jsou nyní po chemickém posypu holé a mokré. Pro řidiče doporučujeme i nadále opatrnou jízdu, a to především na bočních komunikacích, které nejsou v naší správě a kde dosud nemusela údržba proběhnout," uvedl Leoš Chasák z Brněnských komunikací. Opatrní by podle něj měli být i chodci.

Záchranáři od časného rána vyjížděli k autonehodám. U Kobylí na Břeclavsku se srazila dvě osobní auta, z nichž jedno pak začalo hořet. Lehce se zranili tři lidé. Další dvě auta havarovala u Vavřince na Blanensku, jednoho zraněného odvezla sanitka do nemocnice.

Na silnicích v Olomouckém kraji je ledovka

Na nebezpečnou ledovku si dnes ráno musí dát pozor řidiči v Olomouckém kraji, který v neděli odpoledne zasáhly dešťové přeháňky a prochladlé vozovky začaly namrzat.

Ledovka pokrývá například silnici číslo 35 z Mohelnice směrem na Moravskou Třebovou, a to v úseku dlouhém 18 kilometrů. Kluzká silnice je ve stoupání neprůjezdná pro vozidla těžší než 3,5 tuny. U obce Gruna tam časně ráno havaroval nákladní automobil.

Silnice mohou ráno namrzat i v ostatních částech Olomouckého kraje. Řidiči by proto měli jezdit se zvýšenou opatrností. Správci silnic už v neděli odpoledne poslali do terénu sypače, s jejichž pomocí vozovky předem chemicky ošetřili, aby na nich večerní a noční déšť nenamrzal. Z ranního hlášení dispečerů údržby silnic vyplývá, že silnice jsou zatím sjízdné.

Na Jesenicku a Šumpersku v noci místy sněžilo, takže na vozovkách jsou ve vyšších polohách také zbytky rozbředlého sněhu či vrstva ujetého sněhu s posypem. Na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku jsou vozovky po vydatném chemickém posypu zpravidla holé a mokré. V okolí Moravského Berouna na Olomoucku je rozbředlý sníh.

Na mnoha místech Olomouckého kraje mrholí a řidiči musí počítat také s častými mlhami. Opatrní by měli být i lidé, kteří ráno pěšky vyrazí do ulic měst a obcí. Chodníky mohou být po nočním dešti namrzlé.

Silnice ve Zlínském kraji mohou namrzat

Silnice ve Zlínském kraji mohou dnes ráno místy namrzat. Vozovky v regionu jsou po chemickém ošetření převážně mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností.

Silnice ve vyšších polohách Bílých Karpat mohou být zledovatělé, s ledovkou musejí řidiči počítat například v okolí Bojkovic a Komni na Uherskohradišťsku. Dopravu na mnoha místech kraje komplikují i mrholení a mlhy, které snižují dohlednost.

Potíže hlásí Moravskoslezský kraj

Zledovatělý sníh, mlhy i silný vítr mohou dnes působit problémy řidičům na Bruntálsku, silnice jsou tam sjízdné se zvýšenou opatrností. Především ve vyšších polohách na komunikacích ošetřovaných inertním posypem může ležet zledovatělá vrstva sněhu. Vyplývá to z informací silničářů.

Hlavní tahy v kraji jsou ale většinou hole a mokré, převážně sjízdné bez většího omezení. Meteorologové dnes očekávají na většině území občasný déšť nebo přeháňky, zpočátku i mrznoucí a může se tak tvořit ledovka. Nejvyšší denní teploty by měly dosáhnout osmi stupňů Celsia.