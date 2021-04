Dovolená jen se speciálním pasem? Hlavně ať se vše zjednoduší, říkají cestovní kanceláře

Už v loňském roce bylo patrné, že navzdory probíhající pandemii nechce spousta lidí přijít o dovolenou v zahraničí. O zájezdy k moři je velký zájem i letos, v blížící se letní sezóně však již mohou být jasně daná pravidla pro cestování.

Evropská komise v březnu navrhla zavedení jednotného digitálního osvědčení, pro které se vžilo označení „covid pas“. Ten by měl zjednodušit cesty přes hranice pro osoby s dokončeným očkováním, negativním testem či protilátkami.

Podle úřadujícího ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) by šlo o velice elegantní řešení. Kromě nového člena vlády podporují jejich vznik třeba i zástupci tuzemských cestovních kanceláří, které oslovily EuroZprávy.cz. Kupříkladu podle Petra Šatného z CK Alexandria je zásadní především jejich hlavní poselství, které spatřuje ve zjednodušení cestování v této složité době.

„Nejde ani tak o to, jaká bude výsledná podoba covid pasu, je úplně jedno, zda půjde o elektronický pas či papírové potvrzení, ale o to, aby byla nastavena jednotná pravidla a bylo umožněno jednoduše cestovat přes hranice jak osobám očkovaným, tak těm, kteří se ještě k očkování nedostali či se nemohou naočkovat ze zdravotních důvodů,“ uvedl pro EuroZprávy.cz marketingový ředitel CK Alexandria.

Covid pasy by cestování usnadnily i podle Jana Bezděka z CK Fischer, který podotkl, že by došlo ke sjednocení pravidel pro jednotlivé destinace. V současnosti si je totiž každý stát může stanovit sám.

„My počítáme s tím, že se v létě bude cestovat na základě splnění jedné z následujících podmínek - negativní test, ukončení očkování nebo prokázané protilátky. Se všemi těmito nástroji počítá také zmíněný covid pas. My jsme na to připraveni a uděláme maximum pro to, aby byla situace pro naše klienty co nejjednodušší,“ konstatoval tiskový mluvčí CK Fischer pro EuroZprávy.cz.

Šatný podotkl, že klienti Alexandrie tuto iniciativu kvitují. „Vnímáme již v tomto pozitivní reakce našich zákazníků směrem k letním dovoleným, a to zejména z toho důvodu, že snad bude nastaven jasný a jednotný systém, který se nebude neustále měnit a pro cestu do dvou zemí nebude vyžadovat splnění různých podmínek,“ prohlásil.

Bezděk zase poznamenal, že Fischer už nyní provozuje v prostorách ruzyňského letiště vlastní testovací laboratoř. „Klienti tedy mají jistotu, že získají výsledek testu přesně v době, kdy ho potřebují vzhledem ke svému odletu. Nemusí se tak spoléhat na vytížená veřejná testovací centra,“ dodal.

Budoucnost unijních covid pasů je však zatím nejasná, protože některé státy k nim mají výhrady, konkrétně třeba Francie a Německo. Naopak Chorvaté na dohodu v rámci EU nečekali a už od 1. dubna umožnili očkovaným turistům vyhnout se po příjezdu do země karanténě.