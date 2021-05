Druhý hrací den, druhé překvapení. Dánové poprvé v historii na MS porazili rivaly ze Švédska

Jak pro Dánsko, tak i pro Švédsko se v sobotu v poledne jednalo o jejich první představení na tomto světové m šampionátu. Favoritem tohoto severského derby byli pochopitelně reprezentanti se třemi korunkami na žlutomodrých dresech, ovšem díky dobré hře Dánů skončila úvodní třetina bez branek. Švédové zaujali ale především svým poněkud vlažným výkonem, což také dosvědčila statistika střel po prvním dějství, ve které vyhráli Dánové poměrem 7:3. Nic na tom nezměnil ani ten fakt, že Švédové měli první velkou příležitost už po dvou minutách hry, kdy se Sörensenovi podařilo trefit horní tyčku. Na druhé straně pak byl dvakrát velice blízko ke gólu Alexander True.

P o přestávce už byl výkon papírových favoritů přeci jenom daleko lepší a byli to i Švédové, kteří jako první otevřeli gólový účet tohoto střetnutí. Konkrétně se jako první trefil Klingberg a stalo se tak poté, co chybně rozehrál dánský forvard Meyer. Vyrovnat se Dánům podařilo díky Nicklasu Jensenovi, jenž jemně tečoval předchozí Jacobsenovu střelu a brankář Fasth tak už byl bez šance, 1:1. Švédům se sice vedení povedlo vzít ve 36. minutě zpátky, ovšem do konce třetiny už to byli pouze Dánové, kteří skórovali. Nejprve se Nicklas Jensen předvedl svým beckhendem do horního rohu branky, přičemž v tu chvíli hrála obě mužstva ve čtyřech. Pouhých 36 sekund na to ten samý hokejista tentokrát přihrával Kristensenovi, jenž tak otočil na 3:2 pro Dány. Pro Švédy mohlo být i hůř, kdyby pak Dánové netrefili brankovou konstrukci.

Dány pak nechával v naději na historický úspěch především jejich brankář Dahm, jenž se nejvíce ukázal ve 46. minutě proti Olofssonovi. Plus pro Dány pak bylo i to, že za celý zápas nešli do oslabení, naopak to byli oni sami, kteří dali další svůj gól v početní výhodě. Opět se v ní trefil hrdina Nicklas Jensen, jenž se tak mohl radovat z hattricku. V 51. minutě pak naději Švédům dal svou přesnou trefou z mezikruží Klingberg. Poté ale šanci na vyrovnání nevyužil Olofsson.

Žlutomodrým Seveřanům pak ke skórování nepomohla ani jejich závěrečná hra bez gólmana, v ní neuspěl svou dalekonosnou střelou Larsen a i když si pak vzali Švédové oddechový čas, Dánové horké poslední vteřiny zápasu přečkali bez úhony a historická výhra byla na světě.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (22.5.2021):

SKUPINA A:

Dánsko - Švédsko 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 31. Nicklas Jensen (Jakobsen, Nicholas Jensen), 38. Nicklas Jensen (Boedker), 39. Kristensen (Nicklas Jensen, M. Lauridsen), 49. Nicklas Jensen (M. Lauridsen, Boedker) - 23. C. Klingberg, 36. Tömmernes (C. Klingberg), 51. C. Klingberg (Lundkvist)