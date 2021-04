Důchodci dostanou "volební" dárek. Výrazné přidání nad rámec valorizace penze, až o 1.000 korun

Jako realistická se jeví varianta přidání důchodcům minimálně 500 korun měsíčně ke každé penzi. Tak, aby i příští rok navýšení důchodů činilo průměrně kolem jednoho tisíce korun, jako v letech předcházejících i v roce letošním. Přidávání nad rámec valorizace považuje za hotovou věc podle svého aktuálního vyjádření jak premiér Andrej Babiš, tak ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Oba politici, resp. jejich strany si před volbami potřebují naklonit právě početnou skupinu důchodců, jejíž voličská přízeň může vládním stranám rozhodujícím způsobem vylepšit volební výsledek.

Bez navyšování nad rámec valorizace totiž pandemie v příštím roce dolehne i na starobní důchodce. Dle zákona se mají dočkat výrazně slabšího růstu důchodu, než jakého se dočkávali po čtyři léta, v období 2018 až 2021. V porovnání s nárůstem z let 2019 až 2021 by měl být zákonný nárůst příští rok jen ani ne poloviční, jak zachycuje tabulka níže.

Průměrná měsíční výše důchodu v Kč O kolik rostl důchod v Kč? 2013 10962 198 2014 11065 103 2015 11331 266 2016 11439 108 2017 11826 387 2018 12391 565 2019 13431 1040 2020 14400 969 2021 15336 936 2020 15752 416



Důchody by dle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové měly v příštím roce vzrůst v souladu s valorizací průměrně jen o 416 korun. Počítá s tím scénář vývoje, s nímž nyní její resort pracuje. Podle Konvergenčního programu, který v pondělí tento týden schválila vláda, by důchody v příštím roce měly vzrůst o 450 korun. To tedy znamená, že důchodci musí podle zákona počítat s výrazně nižším nárůstem penzí, než na jaký si v uplynulých letech zvykli. Právě proto vláda přijde s nějakým dodatečným dárečkem. Učiní tak těsně před volbami, aby opozice již neměla možnost takové přidávání delší dobu torpédovat, a zároveň, aby důchodci na dárek do voleb nezapoměli.

Důchody se podle zákona zvyšují o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd za sledované období. Mzdy však kvůli pandemii neporostou, resp. porostou pomaleji než před ní. Navíc zrušení superhrubé mzdy snižuje zaměstnancům daň ze mzdy, takže své zaměstnavatele tolik netlačí na navýšení mzdy. Což jen vytváří další tlak, jenž způsobuje, a ještě způsobí pomalejší růst mezd – a tedy i starobních důchodů.

Co se týče cen, ty by měly letos růst pomaleji než loni. A to i ty, jimž čelí domácnosti důchodců. V uplynulém roce totiž rostly ceny, jimž čelí důchodci, rychleji než ceny, kterým čelí společnost jako celek.