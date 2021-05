Dva běženci na Benešovsku požádali majitele domu, ať jim zavolá policii

Policisté v minulých dnech vyjížděli do Soutic na Benešovsku ke dvěma běžencům z Maroka, kteří se dostali do ČR na podvozku kamionu z Maďarska. Vyčerpaní muži zazvonili na majitele rodinného domu a sami ho požádali, ať přivolá policii. Cizinečtí policisté s migranty ve věku 24 a 29 let zahájili řízení o správním vyhoštění, informovala dnes ČTK mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.