Dvěma pětinám Čechů zemřel kvůli koronaviru někdo známý v okolí

Všichni zájemci by mohli být naočkovaní do konce srpna, tvrdí Babiš

Všichni zájemci o očkování proti covidu by mohli být v Česku podle premiéra Andreje Babiše (ANO) naočkováni nejpozději do konce srpna. Do konce června by vakcínu mohlo dostat přes 5,6 milionu obyvatel. Babiš to řekl na tiskové konferenci. Uvedl, že se nyní připravuje očkovací strategie i pro roky 2022 a 2023.