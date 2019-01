Je vánoční posílení bitcoinu předpovědí úspěchu v novém roce?

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

První virtuální měna bitcoin začátkem letošního ledna oslavila desáté narozeniny. Tehdy byl vytěžen první, nultý blok, přičemž identita vůbec prvního těžaře zůstává dodnes neznámá. V té době probíhala hospodářská krize a bitcoin byl považován za neutrální měnu, které se nebude týkat nestabilita tradičních peněz. Od svého zrodu šplhala cena bitcoinu pomalu vzhůru, a objevily se další virtuální měny jako Ethereum, Stellar nebo VeChain, v současné době mají investoři na výběr přes 2000 různých kryptoměn. Žádná cesta vzhůru ale netrvá věčně.

Pád v roce 2018

Virtuální měny, včetně bitcoinu postupně padaly během celého roku 2018 a občasná prudká vzepětí netrvala nikdy příliš dlouho. S příchodem nových kryptoměn došlo k rozdělení jejich trhu a oslabení postihlo všechny. Trend vygradoval v období od listopadu do prosince, kdy hodnota bitcoinu nebyla daleko od propadu pod 3000 dolarovou hranici. Hlavním důvodem je samozřejmě bublina, která se kolem kryptoměn vytvořila – během roku 2017 se z okrajové záležitosti pro počítačové nadšence se zájmem o ekonomiku stala komodita, do které chtěl investovat téměř každý. Ceny rostly do nelogické výše, v době nehvětšíhp šílenství šplhala cena až na 20 000 dolarů, a pád byl tak jen otázkou času. Jak odborníci předpokládali, v roce 2018 k němu došlo. První a kdysi nejsilnější virtuální měna nyní tvoří zhruba polovinu celkového trhu kryptoměn, jehož hodnota se nyní odhaduje na přibližně 130 miliard amerických dolarů.

Svůj podíl má i zavádění regulací kryptoměn, které tak ztrácejí svou původní decentralizovanou povahu. Pokud regulátoři ovlivňují trh s virtuálními měnami, jejich hodnota strmě klesá.

Předpovědi pro rok 2019

Podle ekonomických expertů se nebude vývoj ceny bitcoinu příliš lišit od vývoje, který byl během roku pozorován i v minulosti. V lednu, tedy době, kdy po Vánocích jen málo lidí investuje, se očekává další mírný propad, nejčernější scénáře hovoří během prvního čtvrtletí dokonce o dosažení hranice pouhých 2000 dolarů. Poté by se měla cena ustálit na současné hodnotě mezi 3000 – 5000 dolary. Kdo chce investovat, měl by zbystřit koncem roku, kdy se předpovídá relativně strmý růst bitcoinu až na 9000 – 10000 dolarů. U ostatních kryptoměn odborníci předpokládají ještě vyšší čísla.

Vyhrocené postoje okolo kryptoměn

Odborníci se shodují, že po období kryptoměnového šílenství, kdy do nich ve velkém investovali i amatérští spekulanti, kteří je považovali za komoditu, již nemůže čekat propad, přichází pochopitelně doba extrémní nedůvěry. Je vidět tradiční schéma bubliny a antibubliny, přitom ani jeden z vyhrocených postojů nemá velkou oporu v realitě. Skutečnou cenu bitcoinu musí najít samotná rukatou, bez balastu názorů z okrajových částí spektra. Trh začínají opouštět investoři, kteří chtěli virtuální měny jen vyzkoušet a svézt se na módní vlně investování do nich, tím se prostředí zklidní. Virtuální měny rozhodně nejsou slepou uličkou a bylo by předčasné je odepsat.