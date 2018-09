Zájem o Zahradu Čech byl rekordní, v soutěži bodoval prvorepublikový recept

Do Česka se tlačí uprchlíci bez rodičů, přišly desítky žádostí

Na největší výstavě věnované zahrádkářům, kutilům, zahradníkům, chatařům a chalupářům na severu Čech mohli lidé vybírat z tradičního sortimentu u téměř pěti set vystavovatelů a prodejců na ploše přes 5000 metrů čtverečních. Veletrh skončil v sobotu večer.

Spokojeni byli pořadatelé už při zahájení veletrhu. První výstavní sobotu prošlo branami výstaviště 18.500 návštěvníků. "V sobotu přesáhla návštěvnost hodnotu, která byla naposledy před deseti lety. Poslední výstavní den, na který lákala mimo jiné zpěvačka Hana Zagorová, zavítalo na výstaviště 16.500 návštěvníků," uvedla Mokrá.

Pozitivnímu ohlasu se podle Mokré těšily hlavní expoziční části, které se v tomto roce nesly v prvorepublikovém duchu. Nosným tématem byly symboly první republiky. Po areálu byly umístěny výstavy, které nastínily význam a historii státního znaku, hymny, trikolory, lípy i prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

V doprovodném programu nechyběla řada hudebních vystoupení, tradičních i netradičních soutěží, jako bylo vyhlášení prvorepublikového receptu, kterým se staly hrách a kroupy s uzeným masem od Ireny Polákové z Hlubočep. Zelinářská unie Čech a Moravy vybrala z výrobců kysaného zelí Bystročické kysané zelí ze Zelárny Jiřího Kubíčka.

Poslední den výstavy časopis Zahrádkář vyhlásil vítěze soutěží v kategoriích Křišťálové jablko, Největší výpěstek a Nejzajímavější kuriozita.

Areál výstaviště se letos otevře ještě od 3. do 5. října, kdy okresní hospodářská komora ve spolupráci s městem pořádají třetí ročník akce Techdays zaměřené na podporu technického vzdělávání. Od 26. do 28. října se na Zahradě Čech uskuteční oslava 100 let od vzniku Československa, kterou pořádá Ústecký kraj.