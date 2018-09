Prokletý herbicid: Některé řetězce v ČR končí s prodejem Roundupu

Do Česka se tlačí uprchlíci bez rodičů, přišly desítky žádostí

"Obchody Albert s okamžitou platností končí s prodejem výrobku Roundup a navazují tak na rozhodnutí ministerstva zemědělství z tohoto týdne," řekla ČTK za Ahold Barbora Vanko.

Podle mluvčí Globusu Rity Gabrielové společnost Roundup přestane prodávat, jakmile bude mít pro zákazníky alternativu. "Přestože se zákaz netýká hobby prostředků pro domácí použití, v zahradním sortimentu Globusu přijdeme hned s několika novými výrobky, které by měly známý Roundup adekvátně nahradit. Intenzivně jednáme s dodavateli a věříme, že v řádu týdnů budou moci naši zákazníci tuto proaktivní změnu ocenit," řekla mluvčí.

Podle prezidenta Agrární komory Zdeňka Jandejska by ČR byla v případě uplatnění zákazu první zemí na světě s takto výrazným omezením. "To by mělo mimořádný dopad jak pro zemědělce, kteří glyfosát používají v půdoochranných technologiích, a přispívají tak ke snížení rizik vodní a větrné eroze, tak i pro farmáře používající konvenční technologie a glyfosát používají jen v případech většího zaplevelení," dodal.

Podle ministerstva se loni v ČR spotřebovalo 750.000 litrů glyfosátu, v roce 2013 pak 935.000 litrů.

Evropská komise loni v prosinci prodloužila licenci na používání glyfosátu o pět let. Komise to zdůvodnila prohlášením, že po důkladném posouzení všech dostupných údajů o glyfosátu dospěla k závěru, že neexistuje žádná spojitost mezi glyfosátem a rakovinou u lidí, jak se laická veřejnost obává.

Rovněž upozornila na to, že za schvalování, používání nebo zákazy přípravků na bázi glyfosátu zodpovídají jednotlivé členské státy, pokud jde o jejich používání na jejich územích. Komise dodala, že v EU se schvalují pouze látky, pro které existují objektivní důkazy bezpečného používání. "To sice obnovilo schválení účinné látky glyfosát, současně však umožnilo členským státům, aby na národní úrovni rozhodly o omezení jejího použití," dodalo české ministerstvo.

Ekologické organizace krok ministerstva uvítaly, přály by si však zákaz využívání glyfosátu i na veřejných prostranství nebo omezení prodeje pro neprofesionální používání. "Zcela bez glyfosátu se už obejdou některá města, například Louny nebo Mělník, od roku 2017 také Brno," dodali ekologové.

Chemickou látku glyfosát, která se používá v přípravcích na odstraňování plevele, označuje Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny za pravděpodobně karcinogenní. Naopak Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), o jejichž posudky se opírá Evropská komise, považují glyfosát za neškodný.