České firmy expandují přes Atlantik, investice v USA nabírají na obrátkách

— Autor: ČTK

Praha - Export českých firem do USA letos zatím meziročně mírně klesá, české podniky ale ve Spojených státech více investují. Vývoz do USA se letos od ledna do července snížil podle údajů Českého statistického úřadu o 1,6 procenta na 51 miliard korun. Za Atlantikem v poslední době investovaly tuzemské společnosti jako Safetica, Česká zbrojovka, HE3DA či United Hydrogen. Vyplývá to z údajů Velvyslanectví ČR ve Washingtonu.