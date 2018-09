Mor prasat děsí Evropu. Česko zvažuje kontroly vepřového ze zemí s nákazou

— Autor: ČTK

Praha - Ministerstvo zemědělství zvažuje povinnost otestovat veškeré dovozové vepřové z evropských zemí, kde se vyskytuje africký mor prasat. Dnes to ČTK sdělili zástupci úřadu. Jde hlavně o Polsko a Belgii. Tyto státy byly podle údajů Českého statistického úřadu za uplynulý rok do července třetím a čtvrtým největším importérem tohoto masa do Česka. Povinnost by se nevztahovala na tepelně upravené produkty, protože teplo virus zabíjí.