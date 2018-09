IKEA stahuje z prodeje některé šarže osvětlení CALYPSO

Minimální mzda by se příští rok měla opět zvýšit. Strany se dohodly na kompromisu

IKEA obdržela od zákazníků informaci, že skleněná stínidla mohou spadnout. Aby minimalizovala riziko, IKEA se rozhodla preventivně stáhnout z prodeje stropní osvětlení CALYPSO vyrobené mezi týdnem 25 roku 2016 a týdnem 44 roku 2017, šarže 1625 až 1744.

IKEA žádá zákazníky, kteří mají doma stropní osvětlení CALYPSO dotčených šarží, aby výrobek vrátili. Obdrží nový kus nebo jim vrátíme peníze v plné výši. Výrobek je možné vrátit i bez účtenky.

Bezpečnost výrobků je pro nás v IKEA vždy na prvním místě. Všechny výrobky testujeme a jsou v souladu s platnými normami a legislativou. Navzdory tomu jsme obdrželi informace, že skleněná stínidla CALYPSO se mohou uvolnit a spadnout. Stahujeme tyto výrobky z trhu, abychom ochránili zákazníky a zabránili dalším nehodám. Nabízíme výměnu za nový kus nebo vrácení peněz v plné výši.

"I když pravděpodobnost, že se to stane, je nízká, i toto riziko stačí k tomu, aby se IKEA rozhodla výrobek stáhnout," říká Emilie Knoester, Business Area Manager Lighting and Home smart v IKEA of Sweden, a pokračuje: "Bezpečnost zákazníků je pro IKEA prioritou, a proto se jsme se rozhodli dané výrobky preventivně stáhnout z trhu."

V příloze najdete detailní pokyny, jak stínidlo bezpečně odmontovat a na jakém místě najdete číslo šarže produktu. Pro více informací se mohou zákazníci obrátit na oddělení Výměny a vracení zboží nebo na kontaktní centrum IKEA na telefonním čísle 234 567 890.