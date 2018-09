V Česku je 25 tisíc dolarových milionářů. Podle průměru jsou to třiapadesátiletí muži

— Autor: ČTK

Praha - Průměrnému dolarovému milionáři je v Česku 53 let, jde stále více o muže (95 procent) než ženy, vysokoškoláky a majitele firem. Hlavním zdrojem jejich příjmů je podnikání. Vyplývá to z průzkumu J&T Banky mezi 173 lidmi, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně milion dolarů (21,7 milionu Kč). V ČR je podle odhadů přes 25.000 dolarových milionářů. Podle statistik je průměrnému dolarovému milionáři na světě téměř 61 let.