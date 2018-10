Česko požádá o reverse charge hned, jak to půjde. Musí se změnit zákony

Evropská komise návrh, umožňující zemím za přesně daných podmínek systém obecné reverse charge využívat, předložila po tlaku z Prahy v prosinci 2016. Od té doby se o něm na ministerské radě několikrát jednalo, věc prošla v poněkud pozměněné kompromisní podobě až dnes. Její definitivní schválení bude možné až poté, co k věci vydá stanovisko europarlament.

"Poté je možné podat žádost a Evropská komise o ní musí rozhodnout do tří měsíců. Já udělám všechno pro to, abychom tuto možnost zužitkovali," prohlásila dnes ministryně Schillerová. Připomněla, že systém se bude moci využívat jen do 30. června 2022, kdy by podle představ Evropské komise měl v EU naběhnout nový "definitivní" systém pravidel pro DPH.

Potřebné poměrně přesné podmínky pro podání žádosti týkající se výše rozdílu mezi očekávanou a vybranou DPH v určitém období či podílu karuselových podvodů v této hodnotě podle Schillerové Česká republika splňuje. "Ano, budeme to moci zavést," potvrdila.

Systém se bude moci využívat pro veškerá zdanitelná plnění u zboží a služeb u jednotlivé transakce nad 17.500 eur (asi 450.000 Kč). Je to vyšší částka než komisí původně navržených 10.000 eur. Země přitom bude muset splňovat některé dodatečné podmínky, třeba účinný a funkční systém elektronických hlášení.

Česká republika už nyní využívá systém reverse charge ve všech konkrétních sektorech, kde to stávající unijní pravidla umožňují. Jeho obecné využívání bude vyžadovat legislativní změny, potvrdila ministryně financí. "Poté, co bychom výjimku získali, tak je potřeba ještě provést změnu v zákoně o DPH. Změny bychom museli do zákona dostat," vysvětlila.

"Dnešní schválení v podstatě završilo cestu, která trvala čtyři a půl roku," upozornila. O mechanismus, sloužící k boji s takzvanými karuselovými podvody, velmi stál tehdejší ministr financí a nynější premiér Andrej Babiš. Prosazení předcházela podle Schillerové řada jednání i desítky dopisů. O věci Babiš s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem hovořil naposledy v září, na okraj summitu EU v Salcburku. Právě Francie věc v ministerské radě dlouhou dobu blokovala.

Obecný mechanismus reverse charge je po kontrolních hlášeních a elektronické evidenci tržeb podle ministryně posledním stavebním blokem české daňové reformy. "Doplňuje daňovou reformu. Pro nás je důležitý," poznamenala. Přes snižování rozdílu mezi očekávanou a vybranou DPH v posledních letech, kde se Česko už blíží unijnímu průměru, je stále "o co bojovat."