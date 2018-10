Nejbohatším Čechem zůstává Kellner. Babiš zchudl, změna na třetí pozici

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Souhrnné jmění 80 nejbohatších Čechů letos dosáhlo 1,106 bilionu korun. Je to více než loni, kdy se tato suma poprvé dostala přes bilion korun. V žebříčku je proti loňskému roku 11 nováčků.

Kellnerův odhadovaný majetek se meziročně nezměnil. Jeho hlavní investice jsou v poskytování úvěrů společnosti Home Credit a v telekomunikacích přes společnosti O2 Czech Republic a Cetin.

Babiš loni kvůli zákonu o střetu zájmů vložil akcie holdingu Agrofert do svěřenských fondů, podle Forbesu ale stále zůstává příjemcem z nich plynoucích benefitů. Odhad jeho majetku byl snížen kvůli klesající ziskovosti holdingu a růstu jeho zadlužení. "Důvodem jsou především horší výsledky chemiček vyrábějících průmyslová hnojiva, jako je německý SKW Piesteritz a slovenské Duslo Šaľa a pokračující restrukturalizace německých pekáren Lieken," uvedl Forbes.

"To je virtuální hodnota mé bývalé firmy, kterou nevlastním," řekl dnes novinářům Babiš. Je to podle něho důkaz toho, že jakmile odešel, firma má horší výsledky. "O to lepší výsledky má stát... firma má smůlu," uvedl. Žebříčky bohatství pokládá za nesmyslné a virtuální hodnoty, které nesleduje.

Konsolidovaný zisk Agrofertu se loni meziročně snížil o 38 procent na 4,8 miliardy korun. Konsolidované tržby stagnovaly na 155,1 miliardy. Za poklesem stojí například výkon německé pekárenské skupiny Lieken. Podle Forbesu zadlužení rostlo kvůli mimořádnému investičnímu cyklu napříč celým Agrofertem. Nejvýznamnější investicí byla loni pro koncern výroba nové velkopekárny v Německu, dále pak výstavba nové linky na toastový chléb v Penamu a čtvrtá výrobní linka firmy Profrost.

Komárek na třetím místě má majetek v hodnotě 67 miliard korun, Vítkovo jmění je 60 miliard. Na pátém místě skončil majitel Energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetínský s 59 miliardami. Za ním je v žebříčku finančník Pavel Tykač s 31 miliardami korun.

"Poprvé došlo k rozdílné valuaci zakladatelů antivirového Avastu Eduarda Kučery a Pavla Baudiše. Díky detailním materiálům, zveřejněným při úpisu akcií firmy na londýnské burze, bylo možné upřesnit jejich podíly," uvedl Forbes.

Baudiš je nyní v žebříčku sedmý a s odhadovaným jměním 27 miliard korun se řadí zároveň i mezi české dolarové miliardáře. Kučera skončil s 19 miliardami devátý. Mezi oba zakladatele Avastu se v pořadí dostal spolumajitel skupiny Penta Marek Dospiva, jehož jmění Forbes odhaduje na 22 miliard. První desítku uzavírá investor Zdeněk Bakala, bývalý spolumajitel těžební firmy OKD, který se postupně svých aktiv v Česku zbavuje. Jeho majetek je nyní podle Forbesu 18 miliard korun.

Nejmladším miliardářem se stal šestadvacetiletý podnikatel Michal Strnad. Letos v lednu od svého otce Jaroslava oficiálně převzal zbrojařské impérium Czechoslovak Group (CSG). Jeho majetek je odhadován na 6,7 miliardy korun.

Druhým v žebříčku nejmladších miliardářů je pětatřicetiletý zakladatel internetového obchodu Notino Michal Zámec se třemi miliardami korun. Třetí skončil šestatřicetiletý je jeden za zakladatelů internetového poskytovatele sportovních výsledků Livesport Martin Hájek s odhadovaným majetkem 7,5 miliardy korun. Hájek je zároveň nejvýše postaveným nováčkem v letošním celkovém žebříčku českých miliardářů, dostal se na 27. místo.

Nejstarší v žebříčku Forbesu je 49. místě dvaasedmdesátiletý Vlastislav Bříza, majitel továrny na kancelářské potřeby Koh-i-noor Hardtmuth. Jeho majetek je 4,6 miliardy korun. Koh-i-noor se pod Břízovým vedením rozrostl, kromě kancelářských potřeb se věnuje i zdravotnictví, energetice nebo výrobě pro automobilový průmysl.