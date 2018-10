Začne se kutat lithium? Vrty zjistí, zda je ložisko ekonomicky využitelné

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z rozhodujících témat před loňskými parlamentními volbami. Bývalá vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) loni krátce před volbami podepsala s firmou EMH memorandum o těžbě lithia u Cínovce. Dokument se stal terčem kritiky zejména od hnutí ANO a komunistů. Letos v březnu Česko memorandum vypovědělo, premiér Andrej Babiš (ANO) ho několikrát označil za nesmyslné a neplatné. EMH má však v lokalitě přednostní právo k těžbě a v přípravě na těžbu u Cínovce pokračuje.

"Společnost Geomet provádí finančně značně nákladný geologický průzkum ložiska Cínovec již osmým rokem a financuje jej výhradně z privátních zdrojů. Po celou dobu své průzkumné činnosti na ložisku společnost bezvýhradně dodržuje podmínky zakotvené v rozhodnutích o stanovení průzkumných území a veškerá data, včetně souhrnných odborných zpráv, jsou v souladu se zákonem po schválení v odborné komisi ministerstva životního prostředí předávána státní organizaci Česká geologická služba - archivu Geofond," uvedl dnes Pavlík.

Veškeré plánované vrtné práce byly podle něj schváleny relevantními orgány státní správy a samosprávy i majiteli dotčených pozemků. "Dozorujícímu orgánu státní správy, Obvodnímu báňskému úřadu pro území kraje Ústeckého, byly plánované vrtné práce ohlášeny zákonným způsobem," dodal.

Mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek dnes ČTK řekl, že vrty jsou součástí průzkumných prací, které byly už dříve v určitém rozsahu povoleny ministerstvem životního prostředí. Geomet podle něj v polovině září ohlásil úřadu dvě doplnění těchto prací. "Jedno se sestávalo z oznámení čtyř vrtů do hloubky 50 metrů a druhé 11 vrtů do hloubky 500 metrů," uvedl. Podle něj však nejde o oznámení, které EMH nyní prezentuje.

Krajský úřad v Ústí nad Labem dnes ČTK sdělil, že se kladně vyjádřil ke 4. etapě projektu geologických prací společnosti EMH. Podle mluvčí kraje Lucie Dosedělové krajský úřad průzkumné vrty nepovoluje, pouze se k nim vyjadřuje z hlediska například vyloučení střetu s oblastmi Natura nebo ohrožení podzemních vod.

Premiér Babiš tento týden v reakci na pondělní oznámení EMH uvedl, že v záležitosti těžby lithia by se měl aktivně angažovat státní podnik Diamo. Lithium je považováno za kov budoucnosti, využívá se mimo jiné při výrobě baterií. V České republice jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství v ložisku ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě. Australský investor by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022. Plánuje za 21 let dobýt 37 milionů tun rudy.