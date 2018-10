Češi utráceli i v horkém počasí. Začínají ale být opatrnější, upozornil ekonom

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy snížily v srpnu reálně o 0,3 %, přičemž za pohonné hmoty a potraviny klesly (o 0,7 %, resp. o 0,1 %) a za nepotravinářské zboží stagnovaly.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v srpnu 2018 i 2017) zvýšily o 4,2 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 5,9 %, za pohonné hmoty o 2,6 % a za potraviny o 2,0 %1), informuje czso.cz.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 4,2 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 5,9 %, za potraviny o 2,8 %1) a za pohonné hmoty o 2,6 %.

Tržby rostly ve všech hlavních sortimentních skupinách prodejen. Dlouhodobě nejvyšší tempo růstu vykazoval prodej zboží internetových obchodů a zásilkových služeb (o 19,4 %). Ve specializovaných prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením se tržby zvýšily o 9,5 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 7,2 %), s oděvy a obuví (o 5,9 %), s výrobky pro domácnost (o 3,9 %) a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím o 3,0 %. Vyšší tržby zaznamenaly také nespecializované i specializované prodejny s potravinami (o 3,0 %, resp. o 0,4 %).

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,6 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, potravin a výrobků pro domácnost.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel klesly reálně meziměsíčně o 2,3 %. Meziročně se tržby snížily o 1,3 % (očištěné i neočištěné o kalendářní vlivy). Tržby za opravy motorových vozidel meziročně klesly o 1,8 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 1,2 %.

Aktuální ekonomická prosperita odrážející se v rekordně nízké nezaměstnanosti a nejrychleji rostoucích reálných mzdách za posledních patnáct let motivuje české domácnosti utrácet, a to často za zbytné zboží a služby. "Dobré počasí mohlo být zároveň jedním ze stimulů prodejů výrobků pro rekreaci a sport. Tento vývoj letos vydrží, očekáváme stejnou dynamiku reálných tržeb jako v roce minulém (4,5 pct) a zpomalení by mělo přijít až v roce 2019," uvedl ekonom UniCredit Bank Jiří Pour.

Také analytici Raiffeisenbank očekávají, že v následujících měsících bude solidní růst celkových maloobchodních tržeb pokračovat. Na druhé straně ale domácnosti začínají být trochu opatrnější ve výdajích. "Míra úspor se totiž odrazila ode dna. To přičítáme tomu, že ekonomové shodně očekávají zpomalování hospodářství a ve veřejném prostoru je to slyšet. Lidé tak začínají spořit na horší časy. Proto i růst maloobchodních tržeb zpomaluje," míní Viktor Zeisel z Komerční banky.