Průmysl v srpnu pokulhával, výrobou zamíchaly dovolené. Jak si vede stavebnictví?

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Cestování v čase: Sci-fi nebo skutečnost? A co když zabráníte vlastnímu narození?

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Přichází ochlazení a s ním i topná sezóna. Jak se na ni co nejlépe připravit?

Proč vymřeli mamuti? Podle vědců si za to vlastně mohli sami

Průmyslová výroba v České republice v srpnu výrazně zpomalila meziroční růst na 1,9 procenta z červencových 10,3 procenta.

Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů se v srpnu meziročně snížila o šest procent. Produkce chemických látek klesla o 3,9 procenta a farmaceutická výroba byla nižší o 11,7 procenta. Produkce počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení proti loňskému srpnu vzrostla o víc než pětinu, výroba elektrických zařízení stoupla o 7,7 procenta.

Tržby v průmyslu v srpnu meziročně vzrostly o 4,1 procenta. Z přímého vývozu průmyslových podniků se tržby zvýšily o 1,5 procenta. Domácí tržby, které zahrnují také nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, stouply o 7,6 procenta.

Hodnota nových zakázek se proti loňsku zvýšila o 2,4 procenta, hlavně zásluhou strojírenství, výroby počítačů a kovodělného průmyslu. Nové zakázky klesly ve farmaceutickém průmyslu.

"Letními výsledky průmyslu tradičně zamíchalo načasování dovolených. Dvouciferný růst výroby za červenec a následný mnohem slabší růst za srpen by měly být hodnoceny jako celek a výkyvy v jednotlivých měsících by neměly být brány nijak závažně," uvedl analytik Generali Investments Radomír Jáč. Vliv dovolených se promítl hlavně do výroby motorových vozidel, kde sedmiprocentní růst v červenci vystřídal šestiprocentní pokles v srpnu, doplnil analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

Tuzemští průmyslníci čelí ztíženým podmínkám v podobě rychlejšího růstu cen vstupů, souhlasil analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Trápí je hlavně zdražování energií, pohonných hmot a kovů. Nelze opomenout ani překotný a neudržitelný růst mzdových nákladů. K růstu nákladovosti výroby, jenž ohrožuje konkurenceschopnost české průmyslové výroby, je podle něj třeba připočíst nepolevující riziko světové obchodní války a sílící riziko "divokého" brexitu, tedy brexitu bez dohody. V nadcházejících měsících se tato rizika nezmírní, podotkl.

Stavební produkce v srpnu 2018 po vyloučení sezónních vlivů byla reálně meziměsíčně nižší o 0,1 %. Meziročně vzrostla o 11,9 %. Srpen 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku stejný počet pracovních dnů. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 10,3 % (příspěvek +7,4 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně zvýšila o 15,8 % (příspěvek +4,5 p. b.), informuje czso.cz.

Stavební úřady v srpnu 2018 vydaly 7 273 stavebních povolení, meziročně o 9,0 % méně. "Orientační hodnota vydaných stavebních povolení sice meziročně klesla, ale loňské hodnoty byly vysoké a v letošním roce se jedná o nejlepší výsledek. Výrazně rostl počet dokončených bytů," uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Počet zahájených bytů v srpnu 2018 meziročně klesl o 5,9 % a dosáhl hodnoty 3 090 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 7,6 %, v bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 23,6 %. Počet dokončených bytů v srpnu 2018 meziročně vzrostl o 21,6 % a činil 2 917 bytů. V rodinných domech došlo k růstu o 30,4 %, v bytových domech rostl počet dokončených bytů o 44,4 %.