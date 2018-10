Hrad bude hostit čínské fórum, ukáže se i Zeman. Sinolog nešetří kritikou

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Původně se mělo setkání podnikatelů uskutečnit už v létě, přesunuto bylo na podzim. Největší pozornost budou nejspíš přitahovat zástupci čínské společnosti CITIC, která přebírá vládu nad firmou CEFC Europe. Ta dosud v Česku zaštiťovala většinu čínských obchodních aktivit. Po potížích jejího předsedy a zároveň Zemanova poradce Jie Ťien-minga se zákony v Číně vstup do této firmy oznámil CITIC. V červnu český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže majetkovou transakci posvětil. Dá se předpokládat, že během fóra nastane další posun v působení CITIC v Česku.

Fórum je podle komory organizováno ve formátu spolupráce 16 zemí střední a východní Evropy a Číny, tzv. Platformy 16+1. Delegaci CITIC Group povede předseda představenstva firmy, její součástí budou i prezidenti CITIC Bank a CITIC Trust. Předseda představenstva CITIC by se mohl podle Mynáře setkat se Zemanem. "Pokud o schůzku požádá, tak určitě pan prezident vyhoví," řekl.

Zeman patří mezi dlouhodobé podporovatele obchodování s Čínou a čínských investic v ČR. V minulosti sliboval jejich velký nárůst, podle kritiků jsou však proti očekávání nižší. Na začátku listopadu Zeman odcestuje na svou čtvrtou návštěvu Číny ve funkci prezidenta.

Mezi dalšími hosty fóra bude předseda představenstva HNA Group, jejíž součástí je i společnost Hainan Airlines, která začala provozovat první leteckou linku do ČR. "K dalším hostům z oblasti cestovního ruchu patří nejvyšší manažeři největší online travel agentury v Číně, společnosti Ctrip," uvedla komora.

Přijedou i viceprezident společnosti JD.com nebo viceprezident pivovarnické skupiny China Resources Beer (Holdings) Company, která podle komory ovládá 91 pivovarů v 25 čínských provinciích. "Z České republiky se účastní fóra největší české podnikatelské skupiny jako jsou PPF, J&T Finance Group, Penta, Rockaway Capital, Unimex nebo Škoda Auto," dodala komora.

Společnost CITIC vstoupila do CEFC poté, co skupina upadla do problémů kvůli vysokému zadlužení. CEFC Group (Europe) Company je českou součástí čínské skupiny CEFC. Vlastní například podíl v aeroliniích Travel Service, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, fotbalovou Slavii i stadion v Edenu.

Podle sinologa a ředitele projektu Sinopsis Martina Hály se letošní obchodní fórum koná "po spektakulárním pádu společnosti CEFC", která dosud dominovala česko-čínským vztahům. "Společnost nejenže nepřinesla očekávané investice, ale zanechala po sobě dluhy po celém světě, včetně ČR. Její představitelé navíc čelí kriminálním obviněním v USA a disciplinárnímu řízení v Číně samotné," poznamenal Hála.

Poukázal tak na problémy zakladatele CEFC Jie nebo šéfa nadace CEFC Patricka Ho Čch'-pchinga, který podle americké prokuratury uplácel africké činitele a zároveň prodával zbraně do Libye a Kataru. Fórum má podle Hály završit "normalizaci" situace v česko-čínských vztazích po převzetí CEFC státní společností CITIC, tedy de facto čínským státem.