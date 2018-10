Leo Express přerušil vlakový provoz do Krakova, nasadil autobusy

— Autor: ČTK

Leo Express ode dneška přerušil vlakový provoz z Prahy do Krakova a na lince dočasně nasadí autobusy. Výluku dopravce plánuje do 29. listopadu. ČTK to řekl mluvčí společnosti Emil Sedlařík. Podle mluvčího železniční dopravu komplikují práce na polské straně železnice.