Kolem ERÚ se strhne právní bitva. Outrata podal ústavní stížnost proti odvolání z rady

"Naši právníci odvolání pana předsedy Outraty analyzovali. Jsem přesvědčená, že to odvolání bylo v rámci zákona," řekla dnes novinářům Nováková. Outrata byl podle ní odvolán mimo jiné kvůli nekonzistenci rozhodování mezi členy rady.

"Nejsem si vědoma toho, že by Ústavní soud něco podobného v minulosti řešil. Jako jediný spor, spojený s personální otázkou, se mi vybavuje rozhodování Ústavního soudu o odvolání Ivy Brožové z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu," řekla webu mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Nová pětičlenná rada ERÚ přebrala vedení úřadu od začátku loňského srpna. Nahradila tehdejší předsedkyni úřadu Alenu Vitáskovou, které vypršel šestiletý mandát. Rada ERÚ má mít do budoucna pět členů s pětiletým funkčním obdobím, jeden z nich vždy bude jejím předsedou. Předseda může vést radu nejdéle tři roky. V prvních letech zavedení rady nemají všichni členové mandát na celých pět let, a to proto, aby se rada obměňovala postupně.

Média v posledních týdnech upozorňují na napětí, které se mezi dvěma tábory radních v ERÚ stupňuje. Server iHned.cz v srpnu informoval o záměru Koštála odvolat člena rady Vladimíra Vlka. Vlk, Outrata a radní Jan Pokorný jsou podle webu spojenci. Druhou skupinu tvoří kromě Košťála radní Rostislav Krejcar.

Web Euro.cz poukázal na začátku srpna na dokument ministerstva průmyslu a obchodu, podle kterého byl Outrata odvolán z funkce předsedy rady kvůli tomu, že zatajil před dvěma členy rady ERÚ kritiku vlády k dokumentu nazvaného Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2017.

"Ministerstvo průmyslu a obchodu dále disponuje informacemi, že Ing. Vladimír Outrata nedovolil předložení materiálu členům Rady zpracovaného pracovníky Energetického regulačního úřadu. Jeho zařazení na jednání Rady bylo požadováno. Materiál mohl být předložen pouze po úpravách, tj. v nekompletní podobě," citovalo Euro materiál.

Právě na návrh ministerstva průmyslu a obchodu vláda jmenuje a odvolává členy rady. Outratu jmenoval loni kabinet členem rady na čtyři roky, Vlk byl jmenován na pět let, Krejcar na tři roky, Pokorný na dva roky a Košťál na rok. Na konci letošního července byl Košťál jmenován členem rady na dalších pět let, tři roky z toho má radu vést.