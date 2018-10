Boom elektromobilů v Česku? Zpřísnění emisních limitů povede k revoluci na silnicích

Ministři životního prostředí členských zemí EU se tento týden dohodli, že osobní automobily vyráběné v unii od roku 2030 by měly vypouštět o 35 procent méně CO2 než v roce 2021, dodávky pak o 30 procent méně. Dříve přijatý návrh Evropského parlamentu byl 40 procent, automobilky požadovaly 20procentní snížení.

Podle ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové s přihlédnutím k velkému tlaku některých ambiciózních států může ČR považovat výsledek za nejlepší možný v dané situaci. "Zároveň se do finálního textu podařilo zapracovat určité korekční faktory, jako například posílení revizní klauzule cíle pro rok 2030 v roce 2023, zvýhodnění nízko-emisních vozidel v zemích, kde je jejich podíl na trhu doposud nízký, a podobně," uvedla.

Aktuálně navrhované cíle pro rok 2030 nebude možné podle Zdeňka Štěpánka ze Škody Auto splnit bez skutečně masivního nasazení nízkoemisních nebo bezemisních vozidel. "Návrhy také neřeší rozhodující body, u kterých je nutné přispění politické reprezentace. Je třeba, a to zejména na národní úrovni, zohlednit nutné pobídky pro nákup a provoz elektromobilů, včetně například zvýhodněného parkování a provozu ve městech, dobíjecí infrastrukturu nebo přehodnocení stávajících daňových pravidel," podotkl.

V České republice na podporu elektromobility pamatuje vládou schválené Memorandum a akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu. "Nadále budeme přesvědčovat vládu, že je nutné naplnit všechny body Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu, včetně finančních pobídek pro občany tak, aby byly nákupy elektromobilů pro ně atraktivní," dodal výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl. Investice do veřejné dobíjecí infrastruktury bude podle firem nutné výrazně posílit.

Na snižování emisí a s tím spojený nástup elektrických modelů, které by snížily emisní průměr vyráběných aut, se automobilky chystají již několik let. Například Škoda již v příštím roce představí model Superb s plug-in hybridním pohonem a první čistě elektrický vůz v rámci modelové řady Citigo. Prvním nově vyvinutým čistě elektrickým modelem bude v roce 2020 sériová verze konceptu Vision E. Do roku 2025 bude mít automobilka v nabídce deset elektrifikovaných modelů. V příštích pěti letech pak společnost investuje zhruba dvě miliardy eur do elektromobility a nových služeb souvisejících s mobilitou. Jde o největší investiční program v historii společnosti.