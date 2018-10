Počínání ČEZ na Balkáně? Pirátům se cosi nezdá, poslali Babišovi výzvu

— Autor: ČTK

Česká pirátská strana vyzve premiéra Andreje Babiše (ANO), aby stát prostřednictvím ministerstva financí prověřil do dvou měsíců hospodaření energetické společnosti ČEZ na Balkáně. Na tiskové konferenci to dnes uvedl šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. Piráti kritizují především počínání společnosti v Bulharsku. Stát, který je majoritním vlastníkem ČEZ, podle nich mimo jiné přišel o několik miliard korun v souvislosti s investicí do tamní černouhelné elektrárny Varna. Vyjádření ČEZ ČTK shání.