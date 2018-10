Huť ArcelorMittal Ostrava koupí britská společnost, analytici kontrakt vítají

Údajný cestovatel v čase prošel testem na detektoru lži: Byl jsem v roce 8 973 a bylo to neuvěřitelné

Uvedené podniky jsou součástí kompenzace. ArcelorMittal je musí prodat kvůli zachování hospodářské soutěže, protože kupuje největší evropskou ocelárnu, italskou huť Ilva. "Podmínkou pro uzavření této transakce je dokončení akvizice huti Ilva, schválení kupce Evropskou komisí a projednání s místními odborovými organizacemi a Evropskou odborovou radou ArcelorMittal," uvedla mluvčí AMO.

Prodávané podniky mají dohromady více než 12.500 zaměstnanců. "Touto operací se společnost Liberty stane jedním z hlavních hráčů ocelářského průmyslu na evropském kontinentu a upevní svou globální pozici v tomto odvětví," uvedla Houšková.

Předseda odborové organizace ocelárny AMO a člen dozorčí rady podniku Roman Bečica řekl ČTK, že hned požádali vedení firmy o urychlený kontakt s někým ze společnosti Liberty, aby si mohli vyjasnit spoustu věcí.

"Pro nás je důležité, jaká bude zaměstnanost, jaký ten partner má s námi výhled, to znamená investice, zdali zůstanou zachovány výroby minimálně v tom objemu jako dneska, jak se bude stavět k zaměstnancům, to znamená kolektivní smlouva a benefity z ní vyplývající, jak je schopný být konkurenceschopný v Evropě," řekl Bečica. Ostravští odboráři chtějí oslovit i odbory firmy Liberty, aby si mohli věci ověřit i z druhé strany.

Černá uvedla, že jednání se zájemci o prodeji dalších továren, které jsou součástí kompenzací, dále pokračují. Jde o firmu ArcelorMittal Dudelange v Lucembursku a několik dokončujících linek v belgickém Lutychu.

Výkonný předseda skupiny GFG Alliance, do níž Liberty patří, Sanjeev Gupta uvedl, že dohoda o koupi továren ArcelorMittal je největším milníkem v historii skupiny. Akvizice podle něj v krátké době téměř zdvojnásobí počet zaměstnanců skupiny a globální výrobní kapacitu.

"Tím získáme silné postavení v samotném srdci klíčových výrobních regionů Evropy. Máme v úmyslu spolupracovat s místními partnery, abychom posílili naše postavení v tuzemských dodavatelských řetězcích těchto rychle rostoucích národních ekonomik a abychom se stali zásadní součástí vzkvétajícího evropského průmyslového sektoru," uvedl Gupta.

Celková výrobní kapacita společnosti Liberty podle Houškové díky transakci vzroste na více než 15 milionů tun oceli ročně. "Zařazení těchto ocelářských center do portfolia společnosti Liberty více než zdvojnásobí celkovou výrobní kapacitu kovozpracujících podniků spadajících do jejího portfolia, která již nyní zaujímá silné postavení ve Velké Británii a Austrálii," uvedla Houšková.

V Británii Liberty dodává především ocel a hliník pro automobilový a letecký průmysl a specializovaná inženýrská odvětví, v Austrálii dodává ocel hlavně pro odběratele ve stavebním průmyslu a infrastruktuře. Ocel vyrábí také pro automobilový průmysl a další sektory v USA.

Ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou (za ANO) oznámené jméno kupujícího ostravských hutí nepřekvapilo. "Liberty House byla jednou ze dvou firem, se kterou ArcelorMittal jednal, tou druhou byla British Steel, takže nás to nepřekvapilo. Mě to nepřekvapilo ani z toho úhlu pohledu, že firma patří do skupiny Gupta Group, která je indická, takže i toto mohlo sehrát nějakou roli. Předpokládáme, že nový vlastník se hutí ujme a bude pokračovat ve výrobě, tak jak je v podmínkách, které nařídila Evropská komise," uvedla Nováková.

Analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak dnes uvedl, že Liberty House je velká průmyslová skupina, kterou založil a vede miliardář Sanjeev Gupta, Brit s indickými kořeny. "Při výběru tedy mohla sehrát roli určitá národní náklonnost mezi majiteli obou společností. Liberty House má zdroje na nákup prodávaných hutí, i když je nutné uvést, že pro skupinu je nákup relativně veliký. Proto si na nákup bude muset půjčit peníze," řekl ČTK Tomčiak.

Ocelářská kapacita Liberty House se podle něj nákupem zdvojnásobí. "Nový vlastník se určitě bude snažit o další rozvoj podnikání, takže zaměstnanci se nemusí obávat jeho dalších kroků. V minulosti už Gupta koupil řadu menších oceláren a zpracovatelů kovů. Tyto podniky revitalizoval a zajistil pokračování výroby. Liberty House patří ve Velké Británii mezi největší dodavatele komponentů pro automobilový průmysl, což by mohlo pomoct při vyjednávání kontraktů pro ostravské hutě," dodal Tomčiak.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda upozornil, že Liberty House dosud n ení veřejně obchodovanou společností. "Gupta sice plánoval upsání části akcií skupiny na burze, a to už v letošním roce, ale tento záměr se zatím nenaplnil," uvedl. Z dosavadních podnikatelových vyjádření podle něj plyne, že ocelárny ArcelorMittal Ostrava neplánuje zase rychle prodat někomu jinému.